內政部准了 民眾黨力拚9月底前正式上線

2019-08-27 15:48

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲組台灣民眾黨，8月6日舉行成立大會後，今天傳出內政部已在上週五前審查通過，黨名維持「台灣民眾黨」。民眾黨籌備處發言人林珍羽今天受訪證實此事，強調後續還要經申請法人登記，並送內政部核備，希望能在9月底前跑完所有程序。

林珍羽說，目前已經收到內政部公文，接下來要到地方法院申請辦理法人的設立和登記，並在30天內把影本送到內政部備查，才完成所有程序。

她也提到，8月6日成立大會迄今已建檔約1100多份入黨意向書，還在陸續增加中；年齡分布平均，老中青三代約3等分，不過其中4成落在16歲以上、40歲以下這區間。

外界關注有意帶槍投靠的無黨籍前台北市議員童仲彥、無黨籍前新北市議員李婉鈺、國民黨籍北市議員鍾小平等人是否也在該1100多人之中。林珍羽婉轉表示，沒有收到任何爭議人士的意向書。

她並解釋，要等所有程序完成後，才能召開中央評議委員會審核會員資格，遴選副主席、秘書長，並成立政治獻金帳戶等；在人選上，目前無法透露有哪些被推薦人選，但會用民眾黨立委人選的5個面向去尋覓，包含民代全國性政治人物、專業文官、社運人士、企業代表、媒體等。

針對市府顧問蔡壁如日前接受電視專訪時坦言，不想公務人員身分和黨職有牽扯，如果沒有合適人選，她考慮從台大退休、辭掉顧問職，專心幫柯文哲處理黨務，很可能接下秘書長一職，林珍羽對此僅重申，還是要經過後續中央評議委員會評議跟遴選才會確定。

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