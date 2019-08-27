盧秀燕調整中市小內閣人事 藍議員：適才適所

2019-08-27 14:21

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市長盧秀燕今日宣布小內閣人事調整案，市議會國民黨團書記長張瀞分表示，尊重市長的人事權，也期待新人新氣象，盡快上軌道。至於民進黨議員為經發局長高禩翔調任工策會總幹事抱屈，國民黨議員陳政顯、李中均表示，高禩翔很適合新職位，這項安排適才適所。

張瀞分表示，黨團尊重市長的人事權，期待新人有新氣象，也會密切觀察並持續監督首長們的表現和施政。張瀞分說，盧秀燕強調這波人事調整是「重磅整軍」，市政團隊要調整為戰鬥團隊，每天都要像打仗一樣，大力改革前進，因此黨團希望新首長要無縫接軌、盡快上軌道，很快速且積極地推動各項重大市政建設，為市民謀取最大福祉。

針對高禩翔調任工策會總幹事，李中表示，這項人事案適才適所，一點都不委屈，工策會主委是市長兼任，因此總幹事職位與局長是同級，而高禩翔來自企業，與工商業關係很好，官場文化太僵化，企業人士當官可能不適應，工策會總幹事工作就是與工商業界互動，很適合高禩翔。

陳政顯也說，好的人才放在不適合的位置才是委屈，高禩翔到工策會，以他來自企業的背景，在招商、推展商業活動等方面更能發揮。

另外，民進黨議員抨擊人事調整是大風吹、換湯不換藥，陳政顯指出，社會局長李允傑有其專業，他調任顧問，市長應是希望借重其專業協助市政推動；新聞局長吳皇昇積極認真，對交辦的工作不僅使命必達，也會追根究柢，調任研考會主委，是不錯的安排。

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