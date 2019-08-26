總統級行銷！蔡英文8/31麻豆賣文旦 郭董的基金會要買文旦

2019-08-26 19:26

〔記者楊金城／台南報導〕競選連任的總統蔡英文8月31日要到麻豆賣文旦協助行銷，目前麻豆農會代為接單已有4萬台斤，似乎仍不放棄參選總統的郭台銘，旗下的永齡基金會也向柚農王清池買了約2萬4千台斤文旦；麻豆文旦意外上演「總統級」行銷。

上週白鹿颱風來襲前，麻豆文旦大搶收超過9成，目前僅極少數柚園還未採收，雖然在短時間內採收，但因今年文旦產量減少，加上銷售期離中秋節（國曆9月13日）近，許多柚農最近趕出貨，銷路不錯。

麻豆警分局執行「寶柚大隊」護柚勤務，即因巡邏密集，文旦產季提前，今年創下麻豆文旦「零竊盜」紀錄。

柚農李明彥、李佳翰、王清池、郭玉飛都說今年麻豆文旦不會出現滯銷，除了既有客戶、盤商，李明彥有香港團購下訂超過300箱，李佳翰的文旦賣到加拿大，郭玉飛擔心文旦賣不夠。

王清池的老欉文旦除了賣客戶，頂級品賣到百貨公司，也銷到中國，永齡基金會更向他買了約2萬4千台斤已出貨。

總統蔡英文原預訂8月24日關心麻豆文旦產銷情形，要來麻豆協助賣文旦，但因當天白鹿颱風來襲，柚農又忙於採收文旦，總統行程臨時取消，延到8月31日到麻豆協助行銷麻豆文旦。

蔡英文要幫忙賣文旦，不少企業、團體共襄盛舉，麻豆區農會目前已接代訂4萬台斤，總統府也接洽農會，希望衝高8月31日總統文旦銷售成績。蔡英文當天將到柚農廖添登的柚園巡視並採柚。

麻豆公所和麻豆農會主辦的「幸福好柚」麻豆文旦節並將在9月1日登場，柚香聖代500份免費送給當天打卡民眾，也有彩柚DIY活動，此外還有柚香市集、飽柚幸福野餐趣、食在好柚幸福廚房等活動。

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