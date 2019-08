蔡英文教「國防英文」 片尾推銷「神秘來賓」反成焦點

2019-08-26 20:03

〔即時新聞/綜合報導〕總統蔡英文近期對於網路社群媒體注入大量心血,並在YouTube頻道推出英文教學節目「英文英文」,日前推出第一集獲得大量好評,而蔡英文今(26)日推出第二集國防英文,影片中教導許多軍事相關的英文單字,片尾更出現副行政院長陳其邁,和曾經擔任特戰兵的台北市第3選區立委參選人吳怡農,讓不少網友大喊「看到花絮整個眼睛一亮」。

「英文英文」第二集推出國防英文,對路人進行街訪,題目有「請問你是或想要當什麼軍種」、「想到軍人會想到什麼」、「軍隊、保家衛國的英文」、「如果你是台灣總統,會選哪種武器保衛台灣」、「用一個英文單字或句子形容台灣」、「Pro-democracy是什麼」,被街訪的民眾共同討論,互動有趣生動。

接著蔡英文開始教學「國防英文」,包含軍隊(military)、部隊(troop、armed forces)、陸軍(army)、海軍(navy)、空軍(air force)、海軍陸戰隊(marine corps)、憲兵(military police),並強調國軍是一個專業,提到自己上次見到館長時向館長表示「希望國軍的專業形象能持續提升」。

蔡英文也揭曉英文中的防衛(defense),以及戰鬥機(fighter jet、air fighter)、飛彈(missile)、戰車(tank)、潛艦(submarine),並表示美國根據台灣關係法,必須提供台灣防衛自己的武器和設備,也提到美國批准出售給台灣F-16戰機一事,強調進行軍購都是要強化國防的能量「這是為了和平不是為了戰爭」。

蔡英文繼續解答「Pro-democracy」的答案:推動或是促進民主的發展,並造句力挺香港「Taiwan is free and we support the pro-democracy movement in Hong Kong」(自由的台灣支持香港的民主活動),誠摯祝福令人動容。

影片花絮最後出現北市第3選區民進黨立委參選人吳怡農以及副行政院長陳其邁,讓不少網友大喊「看到花絮整個眼睛一亮」、「不好意思,我吳怡農後援會長,會員這裡簽到。」而蔡英文也在官方的LINE轉發資訊,並要大家加「公務員陳先生」、「前特戰隊員吳先生」臉書,也成了不同的焦點。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法