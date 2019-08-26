蔡英文教「國防英文」 片尾推銷「神秘來賓」反成焦點

蔡英文今（26）日推出第二集國防英文，影片中教導許多軍事相關的英文單字，片尾更出現近日相當火紅的黨立委參選人吳怡農以及行政院副院長陳其邁，讓不少網友大喊「看到花絮整個眼睛一亮」。（圖片擷取自蔡英文YouTube）
〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文近期對於網路社群媒體注入大量心血，並在YouTube頻道推出英文教學節目「英文英文」，日前推出第一集獲得大量好評，而蔡英文今（26）日推出第二集國防英文，影片中教導許多軍事相關的英文單字，片尾更出現副行政院長陳其邁，和曾經擔任特戰兵的台北市第3選區立委參選人吳怡農，讓不少網友大喊「看到花絮整個眼睛一亮」。
「英文英文」第二集推出國防英文，對路人進行街訪，題目有「請問你是或想要當什麼軍種」、「想到軍人會想到什麼」、「軍隊、保家衛國的英文」、「如果你是台灣總統，會選哪種武器保衛台灣」、「用一個英文單字或句子形容台灣」、「Pro-democracy是什麼」，被街訪的民眾共同討論，互動有趣生動。
接著蔡英文開始教學「國防英文」，包含軍隊（military）、部隊（troop、armed forces）、陸軍（army）、海軍（navy）、空軍（air force）、海軍陸戰隊（marine corps）、憲兵（military police），並強調國軍是一個專業，提到自己上次見到館長時向館長表示「希望國軍的專業形象能持續提升」。
蔡英文也揭曉英文中的防衛（defense），以及戰鬥機（fighter jet、air fighter）、飛彈（missile）、戰車（tank）、潛艦（submarine），並表示美國根據台灣關係法，必須提供台灣防衛自己的武器和設備，也提到美國批准出售給台灣F-16戰機一事，強調進行軍購都是要強化國防的能量「這是為了和平不是為了戰爭」。
蔡英文繼續解答「Pro-democracy」的答案：推動或是促進民主的發展，並造句力挺香港「Taiwan is free and we support the pro-democracy movement in Hong Kong」（自由的台灣支持香港的民主活動），誠摯祝福令人動容。
影片花絮最後出現北市第3選區民進黨立委參選人吳怡農以及副行政院長陳其邁，讓不少網友大喊「看到花絮整個眼睛一亮」、「不好意思，我吳怡農後援會長，會員這裡簽到。」而蔡英文也在官方的LINE轉發資訊，並要大家加「公務員陳先生」、「前特戰隊員吳先生」臉書，也成了不同的焦點。