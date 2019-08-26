蔡英文教「國防英文」 片尾推銷「神秘來賓」反成焦點

2019-08-26 20:03

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文近期對於網路社群媒體注入大量心血，並在YouTube頻道推出英文教學節目「英文英文」，日前推出第一集獲得大量好評，而蔡英文今（26）日推出第二集國防英文，影片中教導許多軍事相關的英文單字，片尾更出現副行政院長陳其邁，和曾經擔任特戰兵的台北市第3選區立委參選人吳怡農，讓不少網友大喊「看到花絮整個眼睛一亮」。

「英文英文」第二集推出國防英文，對路人進行街訪，題目有「請問你是或想要當什麼軍種」、「想到軍人會想到什麼」、「軍隊、保家衛國的英文」、「如果你是台灣總統，會選哪種武器保衛台灣」、「用一個英文單字或句子形容台灣」、「Pro-democracy是什麼」，被街訪的民眾共同討論，互動有趣生動。

接著蔡英文開始教學「國防英文」，包含軍隊（military）、部隊（troop、armed forces）、陸軍（army）、海軍（navy）、空軍（air force）、海軍陸戰隊（marine corps）、憲兵（military police），並強調國軍是一個專業，提到自己上次見到館長時向館長表示「希望國軍的專業形象能持續提升」。

蔡英文也揭曉英文中的防衛（defense），以及戰鬥機（fighter jet、air fighter）、飛彈（missile）、戰車（tank）、潛艦（submarine），並表示美國根據台灣關係法，必須提供台灣防衛自己的武器和設備，也提到美國批准出售給台灣F-16戰機一事，強調進行軍購都是要強化國防的能量「這是為了和平不是為了戰爭」。

蔡英文繼續解答「Pro-democracy」的答案：推動或是促進民主的發展，並造句力挺香港「Taiwan is free and we support the pro-democracy movement in Hong Kong」（自由的台灣支持香港的民主活動），誠摯祝福令人動容。

影片花絮最後出現北市第3選區民進黨立委參選人吳怡農以及副行政院長陳其邁，讓不少網友大喊「看到花絮整個眼睛一亮」、「不好意思，我吳怡農後援會長，會員這裡簽到。」而蔡英文也在官方的LINE轉發資訊，並要大家加「公務員陳先生」、「前特戰隊員吳先生」臉書，也成了不同的焦點。

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