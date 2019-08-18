香蕉除了「banana」還有另一個說法？ 蔡英文教英文啦！

2019-08-18 21:46

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文力為貼近年輕人文化，近期致力於經營網路社群。今（18）日她也在YouTube頻道推出英文教學節目「英文英文」，第一集在今晚7點上線。稍早蔡英文也在IG發表預告，文中還標註「阿滴英文一起來」，與知名英文教學YouTuber阿滴較勁「打擂台」意味濃厚，成功引起網友興趣。

在晚間播出的影片中，蔡英文化身「英文老師」，搭配時事進行英文教學。她以日前出訪邦交國的見聞為題材。蔡英文說，很多人一開始接觸英文就學到香蕉的英文是「banana」，而我國許多處於熱帶地方的邦交國，有自己產的香蕉類叫做「plantain」，是芭蕉、煮食蕉的意思。

此外，蔡英文也教到「agriculture（農業）」、「export（出口）」、「cash crop（經濟作物）」、「水果茶（fruit tea）」等單字。蔡英文提到，這次出訪三聖屬於「國是訪問（state visit）」，在出國時要用到的護照，英文則為「passport」，而在進行外交公務旅程訪問邦交國時，則會拿另外一種「外交護照（diplomatic passport）」，蔡英文也不忘提醒，台灣護照在很多國家都有免簽的待遇。

影片中，蔡英文也指出，許多人會將「WHA」與「WHO」搞混，前者為「世界衛生組織大會（World Health Assembly）」，後者則為世界衛生組織「（World Health Organization）」，蔡英文也提到另外一個容易與兩者搞混的單字「世界貿易組織WTO（World Trade Organization）」，表示「就是我過去一段時間長期參與談判，能夠加入最重要的國際貿易組織」。

蔡英文也提到，她想到台灣的驕傲，就想到「民主（democracy）」，因為這是幾十年來，很多台灣人共同累積出來的成就，非常值得台灣人驕傲！最後，她也說，她想用兩個英文單字描述台灣，分別是「friendly（友善的）」與「resilient（堅強的；有韌性的）」。

蔡英文說，在第一集「英文英文」中，教了大家一些蠻實用的英文單字，也和大家分享了在外交工作上的成果。在影片最後，蔡英文還驚喜獻上小彩蛋，讓網紅「阿滴」入鏡；最後阿滴也在蔡英文YouTube該影片中留言開玩笑稱「請問總統失業補助金申請方式」？二人有趣的互動令網友十分驚喜。

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