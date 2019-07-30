接見美國加州眾議會議長藍道安 蔡英文：台灣的老朋友

2019-07-30 12:26

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今日接見美國加州州眾議會議長藍道安（Anthony Rendon）一行，感謝訪賓堅定支持台美友好關係，並期盼雙方一起促進更多的交流合作，共同打造永續夥伴關係。

總統致詞時首先歡迎藍道安議長及加州州眾議會議員訪問台灣。她指出，藍道安議長是台灣的老朋友，早年曾經來台灣教英文，從政後堅定支持台美友好關係，也非常照顧我國在加州的僑民，她要向藍道安議長表達由衷感謝。

總統說，過去三年多來，在雙方努力之下，台美關係已經達到數十年來最好的狀態。這個月，她出訪加勒比海友邦，過境美國紐約及丹佛，非常感謝美方的協助及高規格的禮遇接待。

總統提及，在她這幾年出訪中，曾經過境洛杉磯兩次，都獲得熱情歡迎，並且跟許多美國政要會面，都感受到加州對台灣的深厚情誼。

總統指出，台灣和加州的經貿、教育及文化關係一向非常密切。台灣是加州全球第七大貿易夥伴，每年雙邊貿易額高達200億美元；加州也是台灣高科技產業在海外的重要投資地，台灣企業對加州直接投資金額超過84億美元。期待未來我們在各領域的關係會更加緊密。

總統表示，藍道安議長此次訪台重點是考察高速鐵路等重要基礎建設，希望透過了解台灣經濟發展及產業轉型，做為加州未來推動建設計畫的參考。

總統說明，她上任三年多來，大力推動「5加2產業創新計畫」做為驅動台灣下一代產業成長的核心，成果也陸續展現。美國的尖端企業像是思科、微軟、亞馬遜雲端運送服務（Amazon Web Service，AWS）都來臺灣設立研發或創新中心。也期盼雙方可以一起促進更多的交流合作，共同打造台美永續夥伴關係。

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