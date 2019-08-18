與阿滴英文打擂台？ 蔡英文今晚推Youtube節目「英文英文」

2019-08-18 16:26

〔記者楊淳卉／台北報導〕總統蔡英文力拚連任，社群網路經營也不斷創新。蔡英文推出Youtube自製英文教學節目「英文英文」，第一集就在今晚7點上線。蔡英文稍早在IG發文預告推出Youtube節目，文中標註「阿滴英文一起來」，與阿滴英文另類「打擂台」。蔡英文將在節目中當起英文老師，搭配時事進行英文教學，讓民眾看到更有趣、與過去不同的蔡英文。

蔡英文稍早先在IG發文表示，「我出訪時都會帶著這本『外交護照』，大家知道外交護照的英文要怎麼說嗎？」「不知道沒關係，我來告訴你，今晚我將在YouTube 說英文，記得訂閱「蔡英文頻道」，#英文x英文要開張了！」

蔡英文自民進黨內總統初選時，即積極經營社群網路，除了與不少知名網紅合作推出Youtube影片，也先後舉辦「辣台派開講」、「助英台見面會」，讓蔡總統與年輕鐵粉直接互動。

蔡幕僚表示，蔡總統Youtube頻道重新開啟後運作一段時間，訂閱人數已經累積15萬人，也獲得Youtube頒發的訂閱戶十萬的創作者白銀獎牌，與網紅的合作也到一個階段，因此推出蔡英文教英文的教學節目「英文英文」，希望持續的透過Youtube影片，維持社群互動能量。

由於很多網友和支持者在社群上反應，很喜歡聽小英講英文，因此有這項構想。除了由蔡英文本人親自上陣說英文外，內容也會符合時事主持和總統個人特色，推出「總統級」的英文教學內容，讓網友可以透過學習英文的方式，也同步了解相關的時事訊息。

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