郭台銘為選總統算塔羅牌？ 幕僚澄清：占卜師自己求見

2019-08-26 16:52

〔記者陳柔蓁／台北報導〕鴻海創辦人郭台銘幕僚、永齡基金會執行長劉宥彤，為郭台銘為選總統找塔羅占卜師蘇仁宗一事進行澄清，她指出：「蘇仁宗是大郭粉，在初選期間透過非常多人表達『此生最大願望是想見郭一面』，因此郭出於支持、愛護粉絲的心情，因此安排30分鐘和蘇見面」，至於就占卜結果的一些解釋：「是蘇先生表達對郭先生的支持，跟初選、大選沒什麼關係，內容是激勵董事長在初選的時候，能夠再接再厲。」

《上報》報導，今年6月下旬，郭台銘登記參加國民黨總統初選、爭取黨內提名時，向曾2度精準預測柯文哲能當選台北市長的塔羅牌大師蘇仁宗尋求建議。郭台銘先問，自己是否能通過國民黨總統黨內初選，結果抽出一張3號花色牌，這個結果顯示，他應該不會贏得國民黨的總統初選。郭台銘又詢問是否會當選總統，抽中「黑桃4」，這張牌面結果預測郭台銘能在明年當選總統。

對於這個傳聞，郭台銘辦公室表示，坊間類似傳聞很多，且已經多到無法證實真假，一切茶餘飯後消息聽聽就好。

劉宥彤稍晚回應，占卜當時她在場，郭台銘主要是與蘇仁宗話家常、觀賞蘇的收藏、和蘇仁宗的小女兒互動，然後就蘇算塔羅牌的專長，現場進行的遊戲，占卜結果跟初選、大選是風馬牛不相及。

劉宥彤表示，蘇當時建議郭在初選過程不要衝動，要展現雄心萬丈的一面，要一鼓作氣，且要展現感性的一面，只是提供郭台銘心情上的建設。

劉宥彤說，蘇先生用自己的擅長為郭先生祝福，郭台銘對郭粉任何形式給予的關注、支持，都非常感謝。現在誤以為郭只問鬼神不問蒼生，但這只是各種熱情支持者表達的方式。

劉宥彤說，任何事都是九十九分的努力加上一分的信仰，而這分信仰，尊重世界上的任何形式，郭台銘一輩子做實事，對公共事務，他們還是相信事實與科學進行邏輯推演。若把占卜跟總統大選綁在一起繪聲繪影就不科學，因此需要澄清。

傳言郭台銘一定要打勝仗才會宣布出來選總統，劉宥彤指出，世間的事都很難預料，這些都是臆測性說法。

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