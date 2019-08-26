藍營喊話：郭王甘願被柯擺佈嗎

2019-08-26

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨整合卡關，國民黨主席吳敦義與鴻海創辦人郭台銘的會面遭擱置，國民黨內人士表示，郭的想法已非國民黨可以控制，必須做出最壞打算。藍營人士也喊話，郭是國際企業家、前立法院長王金平縱橫政壇幾十年，難道甘願受只有幾年政治資歷的台北市長柯文哲擺佈嗎？

郭的想法已非國民黨可控制 須做最壞打算

郭台銘、王金平、柯文哲結盟態勢逐漸明朗，吳敦義雖透過國民黨副主席郝龍斌牽線，希望與郭會面，但卻被郭辦打臉，反而是郭、王、柯已先公開會面，吳、郭會面卻被擱置，沒有進展，國民黨知情人士對於吳、郭會面的轉圜空間，僅說：「期盼有希望吧！」態度保守。

知情人士強調，郭、王、柯三人也不一定會談出好的結果，國民黨一定會做最大努力，沒有到最後關頭，不會放棄。最後關頭就是在九月十七日登記獨立參選正副總統的最後一天，那天就是極限了，國民黨不可能說為了郭、王拖垮士氣。

「換瑜絕無可能！」知情人士表示，郭台銘要有什麼宣布、什麼想法，國民黨不能替他決定，可能就是郭的一個念頭轉不過來而已，不管怎樣，黨有最好的期盼，也都有做最壞的打算，如果郭真的要選，當然會祭出黨紀處分，不可能讓他們這樣登記參選而沒有黨紀處分，這樣對一般黨員無法交代。

藍營人士呼籲，郭台銘不要被柯文哲煽動。一個是世界級的企業家、一個是縱橫政壇幾十年的人，被一個政壇經歷四、五年的人耍得團團轉，郭、王要多想想，不要被柯文哲擺佈。

考紀會：只要登記參選 就祭出黨紀處分

國民黨考紀會主委魏平政表示，任何黨員只要非國民黨提名而去登記參選，就會被黨紀處分，所謂的「報備參選」一定要經過黨中央專案同意，就算只是村里長等級的選舉，該程序也要經過黨中央，不是任何地方黨部說了算；現在黨中央的決議就是提名韓國瑜參選總統，沒有所謂的「報備參選」。

魏平政指出，就算在最後期限的九月十七日去登記獨立參選正副總統，可能連署不過或是有技術性的操作，黨紀上仍有討論空間，要視個案討論，沒有轉圜空間的是在十一月去向中選會登記成為候選人，那就連撤都不能撤回，黨中央一定會開除黨籍。

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