稱「月存2萬，50年變百萬」 藍委唱衰政府反遭網友酸爆

2019-08-26 18:15

〔即時新聞／綜合報導〕基本工資審議委員會日前決議，明年基本工資調漲為月薪23800元、時薪158元，這也是蔡政府上任以來連續第4年調漲基本工資，預計有231萬人受惠。國民黨立委呂玉玲則唱衰此政策，但卻被網友抓包「年輕人若每月存下2萬，估算中古房頭期款100萬，必需存上50年」的錯誤，狠酸「這種程度也能當立委？」、「中文跟數學都很爛XD」。

總統蔡英文上任以來，為讓年輕人擺脫馬政府22K低薪陰影，連續4年調漲基本工資，加上今年減稅有成，讓不少民眾直呼蔡政府施政有感，但藍委呂玉玲仍然唱衰蔡政府，今（26日）天在臉書批評此政策，強調會造成人民生活成本同步增加，未來生活會變得更慘，更表示「若每月存下2萬，估算100萬頭期款，必需存上50年才能達到買中古房頭期款的門檻，更遑論想買全新的房子」。

但有一般數學程度的人能馬上算出，每月存下2萬，1年有12個月便可存下24萬，經過50年後將有1200萬，達到呂玉玲所謂「買中古房頭期款的門檻100萬元」，只需4年2個月。

不少眼尖的網友立刻抓包呂玉玲文章的算數錯誤，留言狠酸「不調薪嘴政府無能，調薪完再嘴政府不會做未來規劃，貴黨素質真棒」、「妳的數學老師哭暈在廁所」、「希望你們不要急著罵人，卻不看看自己數學都不會算」、「好奇委員腦子在哪？」、「哪裡的立委啊，程度這麼差。每個月2萬，一年就有24萬了欸，哪來的50年。」。

呂玉玲眼見錯誤被抓包隨即修改文章，但網友還是留言批評「50個月就能存到，很好耶」、「委員的數學應該是體育老師教的！話說4年就能存到買房子的頭款真的很快了啊」、「你繼續當立委，未來才更慘」、「怎麼不說房價是從哪一年開始漲的？」。

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