台灣價值不是考卷！小英提醒柯P︰有人質疑他的親中立場

2019-08-26 13:57

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕辣台妹總統蔡英文今日造訪澎湖，除了關心澎湖跨海大橋改建、澎防部遷移及國際燈光節等地方建設外，並表示自己是台灣價值實踐者，對於私菸案絕對公開，並針對香港反送中事件警察開槍，呼籲香港政府應理性和平處理此事。

蔡英文表示，當年提台灣價值，是善意提醒柯文哲市長，因為有些民眾對於他親中的立場有所質疑，只是善意提醒，沒有意思當一張考卷；不過，蔡英文表示自己的台灣價值，已化作政策實踐者，比如說一國兩制台灣方案的回應、香港反送中運動的態度．擔任總統以來捍衛台灣民主自由等。

此外，蔡英文也強調中央與地方合作的重要性，包括長照、托嬰及社會住宅等，都需要中央與地方合作，才能做得完整；至於永和警衛室內衛少將主任林國欽涉及私菸案，蔡英文表明絕不護短的態度，但行政機關不像檢調機關擁有調查權，很多事情等到檢調機關調查出來後，行政機關配合處理，已責成國安局長負責處理。

至於香港反送中事件傳出警察開槍，蔡英文希望這項運動是和平理性，也希望香港政府在應對時也必須和平理性，呼籲參加的香港市民注意自身安全，也再次呼籲香港政府處理這項事件回歸和平理性，恢復與人民對話，來解決問題，真的給香港人民期待的民主自由，香港政府一定要做到。

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