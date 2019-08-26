蔡火力全開 左打韓郭右駁柯

2019-08-26

提醒韓應專心市政 回擊郭 捍衛中華民國台灣 不是選舉才說

〔記者楊淳卉、沈佩瑤／台北報導〕尋求連任的蔡英文總統昨展示「辣台妹」的風格，左諷國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜，右駁鴻海創辦人郭台銘，並直嗆台北市長柯文哲。蔡強調，民進黨政府在前幾年打下的基礎，政績都一一展現，民眾也都感受到施政成效，國家正在大步進步中。

韓國瑜因發言屢屢失分，擬調整發言策略，除總統議題由韓本人回答，其餘議題皆由選辦及發言人回應。蔡總統昨出席中華民國童軍總會第廿六屆理事長暨理監事就職典禮後，受訪時提醒韓現在還是市長，背負很多選民的期待，必須專心市政，市民有質疑時，韓也必須要回答。

至於軍公教年改釋憲案結果關鍵條文皆合憲，韓國瑜陣營廿三日痛批「御用大法官成選舉機器」。蔡總統回擊，這樣的說法並不恰當，現任大法官多數是馬前總統時代提名，沒有所謂御用大法官的問題，而是大法官秉持對國家憲政責任所做的決定。

蔡總統表示，年金改革對有些軍公教同仁，退休金有減少，她要對他們表示敬意，也有一些歉意，但為了國家整體利益和未來，這是必須要做的改革工程。

蔡駁柯：國政成績單要交給人民

柯回嗆：應講清楚台灣價值為何

另，柯文哲日前接受媒體專訪表示，他一直在等蔡總統的「國政成績單」。蔡總統昨受訪時回嗆說，她的成績單是要交給人民，不是交給特定的政黨和政治人物。不過柯昨天得知蔡回應後再度回嗆，全台灣人民都想知道蔡總統的台灣價值為何，「她應該講清楚」、「你以前考人家的，現在輪到大家問你了。」

此外，郭台銘廿三日與柯文哲、前立法院長王金平公開合體後，當天在臉書發文表示，絕不能讓將士們「反併吞」的精神讓政客拿來「當成選舉消費」。

蔡總統表示，她不知道郭董事長說的是誰，但是從來沒有人會質疑她捍衛中華民國台灣的決心，這些決心是要靠長期和具體的行動證明，不是選舉才拿來說說而已。

對於近期民調多數都贏過對手，蔡總統表示，從今年以來，民進黨政府在前幾年打下的基礎，政績都一一展現，加上內閣非常積極，整體施政一直往上走，人民都覺得有感受，當然某種程度會反映在民調上。

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