紀念823砲戰》太武山巧遇 蔡馬握手寒暄

2019-08-24

〔記者吳正庭、李欣芳／綜合報導〕總統蔡英文、前總統馬英九昨在金門太武山意外「雙英會」，當時蔡英文正要驅車前往海印寺，馬英九帶著「大九學堂」學員健行下山，小英看到馬英九主動下車問候「你看起來很不錯」，馬也回應「祝一切順利」，雙方氣氛融洽。

蔡赴海印寺參拜 馬帶學生健行

太武山大部分屬軍事管制區，也在國家公園範圍，蔡總統上午在太武山忠烈祠出席「八二三中樞紀念儀式」並向陣亡將士致敬後，隨即驅車前往海印寺參拜，於半山腰遇到馬英九帶著大九學堂學員健行下山。

當時蔡主動下車向大家問候，馬英九也客氣上前相迎，大九學堂學員看到總統親切的笑容也開心起鬨。蔡總統向學員推薦「金門很棒哦」，並對著馬說「你看起來很不錯」，馬也回應「祝一切順利」。

蔡英文上車離去後，馬英九還打趣問同學：「剛剛都沒有稱她辣台妹厚」，場面輕鬆。

總統府發言人和馬英九的臉書隨後都上傳兩人巧遇的影片。總統府發言人臉書粉絲團表示，蔡總統看到馬英九，特別下車和馬致意，就像八二三精神，台澎金馬生命共同體、國人團結國家一體。「中華民國台灣是我們的國家，我們每一個人，都要共同守護我們的國家」。

總統府表示，馬英九身邊圍繞著許多年輕朋友，希望每一個台灣人都能傳承這樣的精神，守護台灣世世代代的民主、自由、人權。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法