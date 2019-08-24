「與郭台銘 隨時可約」王金平：與柯文哲 沒事不必再約

2019-08-24

〔記者施曉光、陳昀／台北報導〕前立法院長王金平昨與鴻海創辦人郭台銘、台北市長柯文哲同台合體後，對於媒體詢問三人何時再談政治，王說，要看因緣怎麼樣再說，「一切隨著因緣走」。至於何時會與郭台銘再見面，王說，「我們要約，隨時可以約」。至於柯文哲是否可以隨時約？他則說，「應該是吧，但目前也沒什麼事呀，所以不必再約。」

外傳郭台銘希望國民黨中央可以同意報備參選總統，王金平不以為然說，「誰說有這個報備參選？我從來沒有聽說過，怎麼一個人的選舉，還另外有報備參選，這不是怪嗎？」

親王人士表示，這場「同框」就像「相親」，接下來還要多次約會，才能確定誰當新郎、新娘與媒人，但很快就會最後送入洞房。

北市府昨舉行八二三紀念音樂饗宴，王金平、郭台銘先後抵達，前國民黨市議員厲耿桂芳則衝上前緊抓王的手，要他「千萬不要離開國民黨」；國民黨台北市議員吳世正則坐在郭柯王三人正後方，舉著「關公義薄雲天抗曹營、郭董誠信至上拒柯Ｐ」的紙牌。

王金平稍後出席其他活動受訪時，媒體追問合體的感覺？王金平說，該活動很有意義，由於八二三砲戰勝利，才能真正捍衛中華民國，給台灣帶來和平穩定發展與自由，「對我們來說意義重大，也樂於受邀參與。」

對於國民黨主席吳敦義認為郭柯王同框沒談政治很有智慧，王金平回應說，「是呀，你看今天連談話的機會都沒有，當然更不可能談到政治，只有互相請安一下而已」。媒體詢問，是否想與吳敦義當面說話？王金平冷回，「如果他有邀約的話，當然是可以。」

對於柯文哲致詞時說「我們有不同的過去，但有共同的現在，應該要思考如何走向共同的未來」，王金平昨晚在臉書PO文呼應說「很有道理」，台灣正處政黨惡鬥、內耗嚴重、兩岸關係不穩定的困境，若再度充滿紛擾不是在走回頭路嗎？他也說，保家衛國有很多種方式，除了軍人辛苦在前線捍衛疆土、維護中華民國主權，任何人也都可以用自己的方式，一起守護台灣。

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