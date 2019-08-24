傳郭董擬報備參選 吳敦義：喔！這傷腦筋

2019-08-24

〔記者施曉光／台北報導〕郭、王、柯昨首度同框，國民黨主席吳敦義受訪時評論，三人並沒有談政治，也不談選舉，都是非常有智慧的人。外傳鴻海創辦人郭台銘希望向黨中央報備參選，吳敦義反問，單一選區的總統選舉，國民黨已經有提名人了，「你覺得還再報備，這不是傷腦筋嗎？」媒體追問，如果郭台銘脫黨參選呢？吳敦義說，「那更傷腦筋」。

在聽到媒體詢問郭台銘傳想報備參選一事，吳敦義最初的反應是，「喔！這個就要傷腦筋啦！因為本黨已經提名人了，只有單獨一個，選總統只有一個能夠當選」。媒體追問，報備有可能嗎？吳敦義則說，「你不要問我這麼難的問題。」

媒體繼續追問，是否報備參選一事不能說死？吳敦義又說，「到目前為止，單一選區或只有單獨選舉的總統，已經有提名人了，你覺得還再報備，這不是傷腦筋嗎？」

國民黨文傳會代主委程美華強調，吳敦義已經講得十分清楚，國民黨就只有一位總統被提名人，也就是高雄市長韓國瑜，所謂「報備參選」是不可能的事。

對於郭、柯、王三人同框，吳敦義表示，他們昨天沒有談政治，也不談選舉，「我覺得他們是很有智慧的人」，因為在八二三這一天，全國百姓最希望不要有「砲戰」，兩岸和平穩定發展，「所以他們三位我很欽佩，都沒有講到一句選舉的話，也沒講到一句不和平的話」。吳並強調，國民黨在九三軍人節也會向軍人表達最高的敬意。

媒體詢問，何時要找郭台銘談一談？吳敦義說，適當時間總是要談，他幾週前已請副主席郝龍斌與郭台銘溝通，郭稱時間可能要稍微晚一些，他覺得緩一緩也好，因為總要長期思考，做決定必須深思熟慮，太倉促，時機也未必成熟，他請郝繼續與郭聯繫。

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