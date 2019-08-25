嗆吳敦義缺乏雄心 王炳忠要與台獨聯手打壓「邪惡」言論？

2019-08-25 18:42

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨前主席洪秀柱日前重提「一中同表」主張，被現任黨主席吳敦義批評；新黨主席郁慕明怒批吳敦義恐嚇黨員，也遭國民黨諷別指指點點，創造自己聲量；新黨發言人王炳忠今強調，吳敦義可以「缺乏雄心」，不敢跨到「一中同表」，但不能阻擋別人深化「一中」的內涵。

洪秀柱重提「一中各表」主張，遭吳敦義暗批是邪說而且沒有資格做黨員；新黨主席郁慕明聲援洪秀柱，重批吳敦義「恐嚇黨員」，還要國民黨乾脆把「中國國民黨」的名字讓給新黨；國民黨則要新黨尊重他黨的理念，不要藉由對他黨的指指點點，創造自己聲量。

王炳忠今在臉書回應，強調郁慕明的質疑並非國民黨的家務事，而是長期以藍營老大哥自居、名為中國國民黨的當今最大在野黨的路線問題，更是有志重返執政的政黨，將來要帶台灣往何處去，人人得而檢視的重大問題。

王炳忠說，回顧歷史，即便在金門炮戰的年代，美國建議割裂兩岸、放棄金門，但中國國民黨總裁蔣中正仍主張「台灣和大陸本屬一體，骨肉相關，休戚與共」，堅持中國國民黨「一個中國」的立場，拒絕偏安，當時，台灣要「反攻大陸」，中國要「解放台灣」；如今，吳敦義說，那些已成歷史，還是和平最好，但，不面對統一的問題，兩岸豈有和平？

王炳忠表示，吳敦義也許會說，國民黨沒放棄「一中」，只是主張「一中是中華民國」。然而，這個所謂的「一中」，是否包括台灣和大陸？吳敦義堅持只能「各表」，結果表成「一中是中華民國」、「中華人民共和國是另一個國家」。

王炳忠認為，中華人民共和國是中國，舉世公認，國民黨如認為中國是中華民國，豈能不爭取與中國談判「同表」，商議兩岸對「一中」的共同詮釋？

王炳忠說，現在已不是漢賊不兩立年代，國民黨委員們扛著「中國國民黨」百年招牌，早就經常與中共各級官員會晤，次數、規模都遠超新黨，當然更不能迴避對兩岸定位的立場，如今吳敦義把「一中」各表成「兩國」，與蔡英文用「中華民國台灣」對「中國」的說法，相差只在一線間。

王炳忠表示，從1999李登輝提「兩國論」，到2002陳水扁說出「一邊一國」，也不過3年的光陰，更何況，中國國民黨的立委們，用「中國」直稱對岸，已不是一天兩天，哪裡有所謂「一中是中華民國」的立場？

王炳忠批評，吳敦義可以缺乏雄心，不敢跨到「一中同表」，但不能阻擋別人深化「一中」的內涵，追求中國國民黨黨綱明訂國家統一的目標。這就和那些任中華民國領導人的台獨工作者，自己違逆中華民國憲法的定位，反過來要打壓依據憲法追求統一的我們一樣。

王炳忠說，吳敦義用「邪惡」二字，汙衊、恐嚇追求與大陸協商「一中」表述權的黨員，卻從未用堪比「邪惡」的字眼，批判毀憲叛國的台獨當權者！國民黨將來執政，難道要與台獨工作者聯手，打壓吳敦義眼中的「邪惡」言論？

王炳忠強調，以上種種，牽涉名為「中國」的中國國民黨在台灣存在的正當性、牽涉以藍營老大自居的中國國民黨要帶台灣往何處去、更牽涉兩岸因國共內戰產生的政治對立能否和平解決，這絕非國民黨的家務事，而是擁有百年歷史的中國國民黨必須被檢驗的路線問題。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法