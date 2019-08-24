韓國瑜自誇「從小就準時」 粉專列遲到一覽表酸爆

2019-08-24 14:11

〔即時新聞／綜合報導〕白鹿颱風直撲南部而來，高雄市長韓國瑜今天上午8時準時出現颱風災害應變中心主持會議，自誇從小就有「準時」的好習慣。對此，有網友製作韓國瑜的「遲到史」一覽表，舉出上任高雄市長後至少遲到11次。

大批媒體今早提早到應變中心等候，等到7點55分，還不見韓國瑜蹤影，媒體私下打趣說「韓市長該不會又睡過頭了吧？」結果8點一到，韓國瑜準時出現，媒體上前問他說「市長今天特別準時？」韓國瑜竟回說：「我從小就有這個好習慣」此話一出，讓在場媒體差點笑出來。

評論時事的臉書粉絲專頁「只是堵藍」發文表示，「韓導今天怎麼一大早就在唬爛？竟然說他從小就有準時的習慣?我們就來看看韓國瑜的遲到史！」並且列出韓國瑜上任高雄市長後，至少有11項的遲到紀錄。

對於韓國瑜自稱「從小準時」的說法，許多網友不敢苟同，「一定是活動誤了他！」、「準時撒謊，準時搞笑」、「國家機器害的」、「今天起床看到最大的笑話」、「這邊一定沒有列完啊」、「說謊可以這麼自然的，首推韓國瑜」、「沒說清楚而已，是小時候有這習慣，長大就不一樣嘍」。

韓國瑜遲到一覽表：

2018/12/26 進市府辦公遲到1小時

2019/01/19 夜宿遲到40分鐘

2019/01/27 燕巢發紅包遲到逾1小時

2019/01/27 出席創世基金會尾牙遲到50分

2019/02/18 夜宿漁村遲到1小時

2019/03/08 出席婦女節活動遲到50分

2019/04/12 華僑早餐會取消

2019/05/01 臨時增加不公開行程，世新大學演講延後一小時

2019/07/16 趕公祭，市政會議遲到38分

2019/08/03 桃園跑總統造勢行程遲到30分

2019/08/22 日本議員來訪遲到25分

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