3.5噸藥物送進委內瑞拉 台灣愛心嘉惠10.6萬病患

外交部長吳釗燮並於6月會晤委內瑞拉國會友台委員會會長Jesús Yáñez，Yáñez以委內瑞拉臨時政府代表身分，和吳釗燮共同主持我國援助委內瑞拉的人道藥物捐交儀式。（外交部提供）

2019-08-22 16:46

〔記者呂伊萱／台北報導〕委內瑞拉政局與社會動盪，台灣自今年2月宣布將捐贈救援物資後，歷經數月努力，終於將癌症藥品、高血壓用藥與淨水錠等總重3.5公噸的藥物成功送入委內瑞拉，嘉惠約10.6萬名病患。台灣也成為少數成功運交符合委國人民醫療物資需求援助的國家。

委內瑞拉自今年1月政局變動以來，民生物資匱乏且人民遭受顛沛流離之苦，我國2月在美國華府「美洲國家組織」（OAS）總部舉行的「委內瑞拉人道危機全球會議」中，宣布捐贈委國難民50萬美元的救援物資。

外交部長吳釗燮並於6月會晤委內瑞拉國會友台委員會會長Jesús Yáñez，Yáñez以委內瑞拉臨時政府代表身分，和吳釗燮共同主持我國援助委內瑞拉的人道藥物捐交儀式。

外交部今天發布新聞稿表示，歷經數個月的努力，該項援助在雙方持續努力與合作下，排除困難順利完成，將委國人民目前最迫切需要的乳癌、肝癌與大腸癌、愛滋病、新生兒愛滋病篩檢等藥品，連同防治高血壓用藥及淨水錠等總重量3.5公噸的藥物送入委內瑞拉。

外交部說明，該批人道救援藥品由相關非政府組織協助發放，嘉惠委國約10萬6千名急待協助的病患，使他們不再因藥物匱乏而喪失寶貴生命。此外，我國另提供乾淨飲用水和卡車等，協助運送救援物資。台灣也成為少數成功運交符合委國人民醫療物資需求援助的國家。

外交部說，中華民國（台灣）政府作為國際社會愛好和平且負責任的一份子，持續關注委國情勢發展，並積極與美國等理念相近國家共同參與委內瑞拉人道援助工作。

外交部並強調，此次成功捐贈再次印證「台灣可以及時有效地幫忙！」雖然臺灣在國際參與上屢遭打壓與阻撓，無法正常參與世衛組織等機構，但不會因此放棄幫助急待援手的人民，盼委內瑞拉早日同享自由民主價值，人民及早擁有安穩生活。

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