韓國瑜演說烙「晶晶體」 常美冰店跟風網讚「Push一個」！

2019-08-22 13:01

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜21日前往台北市美國商會演說，過程中不時以中英文穿插，部分鄉民直呼是名媛李晶晶使用的「晶晶體」。對此，先前因公開反韓聲名大噪的高雄旗山常美冰店臉書粉專，今天上午也發了篇「晶晶文」，笑翻一票網友「Push一個」！

「旗山 常美冰店」表示，天氣總算放晴，「沒有rain、太陽很big、有點hot、讓我想到以前還是student時」，喜歡在這樣的天氣，「吃一球ice cream，真的會讓人很happy」，並在文末謝謝大家「發大球」。

網友見狀紛紛在底下歪樓笑回，「這好像是昨天韓的演講方式」、「有哏」、「好會」，並接力造句，「去年底我have去你們的ice店去eat冰，真的很好eat」、「金song」、「常beautiful ice店的old闆一定又Handsome又Pretty」、「真的是笑die我了」、「這才是庶民的生活」、「很時事」，粉專逗趣應答「我時事冰店」。

據了解，韓國瑜昨在演講中提到有關晶晶體內容，包括38年前在大學讀書時，晚上就在「American club」上班，白天是「student」，晚上是「American club」、「security guard」；所以我的「tuition fee」，大學生活費，都是「American Chamber pay me. Ok?」等。

至於常美冰店為何爆紅，源自於今年3月該粉專曾發文，「不要一直拿韓總的美食地圖跑來問，韓先生沒來過敝店」，並稱身為台灣高雄鄉下小店家，「現在不想當中國人，以後也不想當中國人」，另為「有個跑去中國晉見天朝笑嘻嘻的市長」感到抱歉，一席惹怒韓粉揚言抵制，不過也有不少鄉民前往消費力挺，生意不跌反升。

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