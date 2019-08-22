美售台新戰機 中國軍事網站憂F-16V能摧毀機場

2019-08-22 11:44

〔即時新聞／綜合報導〕美國國務院批准售我66架F-16C/D Block70（將一併升級為F-16V）戰機，另外包括75組「F-110GE」發動機、75組戰術數位資訊鏈路「Link-16」系統、3套GBU-54「雷射導引聯合直攻彈藥」（LJDAM）的導引段套件等軍備，有中國軍事網站指出，台灣採購加強打擊能力的F-16V，目的是摧毀中國機場。

美售台66架F-16C/D Block 70與其相關設備和後勤支援，總價達80億美元，引發各界關注，中國軍事網站《北國防務》指出，編號為Block 70/72的F-16C/D與台灣現有的F-16A/B的最大差別是機體能夠附加適型油箱（Conformal Fuel Tank），在執行打擊任務時可以選擇增加航程（翼下仍掛副油箱）或翼下改掛重型彈藥，提升打擊火力。

而發動機也使用軍用推力為16610磅、最大（後燃）推力則達29500磅的奇異公司發動機F110，目前台灣F-16A/B採用的是普惠F100-PW220發動機，最大推力為23770磅；《北國防務》認為，台灣之所以選擇奇異公司發動機，可以與美軍同步，未來的維護與零件服務較能得到支援，而採用兩套發動機系統，若其中一種發動機出現瑕疵被停飛時，採用另一種發動機的機隊仍可以繼續出勤。

《北國防務》指出，台灣採購加強打擊能力的F-16C/D Block 70，一方面是戰機數量處於劣勢下，與其在空中進行消耗戰，不如主動出擊攻擊對方機場，在地面摧毀戰機，這次軍購案也包含大量美製打擊彈藥。

另一方面，售台的F-16 Block 70首度裝配紅外線搜索追蹤系統（IRST），賦予其一種對抗匿蹤戰機的手段，可以幫助台灣探測攜帶電子戰吊艙的殲-15/16，或發現匿蹤的殲20；《北國防務》坦承，提升不少戰力的F-16，中國軍防還是應該留意一下。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法