「柯黑」王世堅未獲立委提名 柯P：我人生失去很多樂趣

2019-08-21 11:56

〔記者蔡亞樺／台北報導〕民進黨預計今日公布第二階段立委徵召提名，台北市議員王世堅證實，黨中央以「柯黑」為由未提名他，令他難過。台北市長柯文哲今日受訪被問到此事，鼓勵王「不要難過、勇敢出來選就好、千萬一定要選」，還笑說王沒選太遺憾了，變成2020最大遺憾，讓他人生失去很多樂趣。

柯文哲今早參訪Maicoin集團總部暨AMIS區塊鏈座談前，接受媒體聯訪。媒體問到王世堅稱自己是「柯黑」所以不被黨提名選立委，柯文哲說，不會啊、歡迎啊，一定要出來選，不然太犧牲王世堅的政治理念，王應該出來選，勇敢請纓。

媒體追問若王出來選，柯組成的台灣民眾黨是否派人跟王對選？柯文哲表示，王不出來選、違背王的政治信念，不可以。王稱沒被提名蠻難過的，柯對此說，不要難過、勇敢出來選就好了；媒體問找王代表民眾黨參選嗎？柯文哲大笑說，「他千萬、千萬一定要選，不然都是說假的」，他有市場應該要出來選，證明一下。

北市議員高嘉瑜、許淑華可望獲民進黨提名選立委，王世堅卻不被提名，媒體問柯是否覺得民進黨對柯採取曖昧態度？柯文哲則表示，這還是實力原則，民進黨不會拿石頭砸自己的腳，算比較贏的跟比較不會贏，「王世堅沒有選，我實在太遺憾了，變成2020最大遺憾，讓我人生失去很多樂趣」。

媒體再問是否覺得民進黨要維持良好關係，柯文哲意有所指說，不會，應該要讓王世堅出來選，才能凸顯民進黨的價值、堅定民進黨的信念，王一定要堅定理念，王不出來選，全台灣民眾都會失望。

媒體追問民進黨價值是什麼是？柯黑價值嗎？柯文哲說，王出來選才能凸顯，柯反問在場媒體王世堅打算選哪一區立委，媒體問第三選區，柯文哲表示，都可以、有個地方給他選就可。

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