《台北》民進黨立委提名 王世堅︰「柯黑」被打槍

2019-08-21

王難過 批竟要考慮柯文哲因素

〔記者郭安家、楊淳卉／綜合報導〕民進黨預計今天公布二○二○第二階段立委徵召提名，包括台北市第四選區（內湖南港）擬提議員高嘉瑜、第七選區（信義）擬提議員許淑華，第三選區（中山北松山）、第六選區（大安）、第八選區（文山中正）則待協調；原本基層拱議員王世堅參選第三選區，「恰吉大戰蔣二代」具話題性，有一戰的機會，但王世堅昨受訪證實，民進黨中央原曾探詢他的意見，但「高層意思是我柯黑怎麼選？」予以打槍，當下令他難過，黨中央提名竟還要考慮「柯文哲因素」。

策略小組成員︰未有柯黑評論

對此，民進黨策略小組成員昨指出，黨主席卓榮泰與台北市議員王世堅的溝通很順暢，兩人私下談過好幾次，卓榮泰在策略小組會議中，未對王世堅有「柯黑」這樣的評論。會中討論到王世堅時，卓榮泰曾說，王世堅的戰鬥力很強，形象鮮明，這都是很正面的評價。

基層拱王選北市第三選區

據了解，今年初民進黨與時代力量整合狀況不明，王世堅曾針對第五選區（中正萬華）做問卷，評估是否挑戰無黨籍立委林昶佐；隨著禮讓態勢明顯，民進黨基層又拱王世堅參選第三選區，認為王不僅是台北市知名度最高的議員，又具有二二八受難者家屬身分，對手國民黨立委蔣萬安則是前總統蔣介石後代，兩者對比鮮明，若代表參選，具有話題性，有一戰的勝選機會。

但外傳民進黨高層日前「面試」王世堅，前卅分鐘黨還對王讚譽有加，最後五分鐘卻表達王太柯黑，言下之意予以打槍。之後民進黨也徵詢發言人李晏榕是否參選第三選區；而部分黨內人士日前又透過媒體放消息試水溫，指黨中央擬徵召前秘書長吳乃仁姪子吳怡農參選第三選區，但連日來吳未證實此事。

王世堅受訪說，當初是被台北市黨部、綠營基層勸進參選第三選區，後來與黨中央高層面談時，他被打槍「柯黑怎麼選？」剎那間，他心裡非常難過，因為他的外祖父是異議人士，父親做過黑牢，綠色價值綁他家三代，他強烈監督柯文哲，掛上「柯黑」勳章，是職務本分，做對的事。王說，「我要保有最後尊嚴，是我拒絕這樣的選舉策略！」

議員轟為何要如此卑微沒自信

有民進黨議員表示，因為王世堅太柯黑不敢提名，耳聞是總統大選期間要與柯保持友好距離，也怕刺激柯反操作提立委參選人搶票。另有議員不滿說，為何執政黨要如此卑微沒自信？若台灣民眾黨派出偏藍營的參選人，說不定有助綠營，提名有知名度又有地方實力的議員，才有勝選可能。

蔣萬安︰不論對手推誰 全力以赴

對於民進黨提名牽涉到「柯文哲因素」，蔣萬安受訪時保守說，不論民進黨推誰、民眾黨最後會不會推人，他都不會鬆懈、全力以赴。

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