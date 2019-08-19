轟寄生上流！王世堅：柯文哲該被度化

2019-08-19 13:17

〔記者郭安家／台北報導〕台北市議員王世堅今上午受訪批評，台北市長柯文哲的策略是把郭台銘當錢包、把王金平當沙包；對此，柯受訪反問「無法理解為什麼是沙包」，還說「阿彌陀佛，我佛慈悲」。對於柯這番回應，王則回說，「噢奇怪，任何人講『我佛慈悲』，我都感覺到感受慈眉善目，只有他（柯）講我覺得很噁爛」，並批柯不回應質疑轉移焦點，下次再拿聖母瑪利亞出來有用嗎？「最該被度化的是你（柯）自己」。

王世堅說明，早上廣播節目主持人問他對柯郭王看法，他認為柯文哲在主導演出政治版「寄生上流」，前陣子卡位很成功，也把台灣首富唬得一愣一愣的，他判斷，柯接著要把黨羽拉近郭台銘陣營，分享郭的資源，為了獲得二Ｏ二Ｏ台灣民眾黨政黨票，當然需招募資源，郭是財神爺，取之不盡用之不竭，柯要看看能否刷郭董的黑卡。

至於王金平是沙包？王世堅說，馬英九曾政爭糟蹋王金平，王金平一路被當作出氣對象，就像柯文哲也說王金平是老狐狸，欺負王金平的厚道、不擅言詞，又糟蹋消費王金平墊高自己，如「寄生上流」電影，還有另一組人寄生在上流家庭，在柯文哲角度，看到王金平就像不爽看到別人寄生、深怕資源也被分掉。

王世堅說，柯文哲完全沒佛門修為，心境也不像參與佛參透人生哲理，完全是蠻橫、粗鄙之人，講那句「我佛慈悲」他就覺得噁爛；柯不老實回應外界質疑，還扯到佛，難道之後要接「阿拉真主」，請聖母瑪利亞出來有用嗎？「最該被度化的是你（柯）自己」。

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