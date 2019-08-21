韓國瑜「選舉5技倆」早用過！學者提醒：陳其邁怎麼輸的？

2019-08-21 00:14

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜自爆座車可能被「國家機器」裝追蹤器，引起風波。對此，政大地政系教授徐世榮揭發韓國瑜5種選舉技倆「自己抹黑及打壓自己」；他更指出，這種手法在去年高雄選戰，韓國瑜與對手陳其邁競選時就曾用過。他也提大家回想一下，「陳其邁怎麼輸的」？

徐世榮20日在臉書發文說，韓國瑜選舉策略的核心關鍵是「自己抹黑及打壓自己」，其運用手法為：一、自己先編造一個別人都沒有說過的話；二、自己先編造一個大家根本就無法驗證的事情；三、藉此來抹黑及打壓自己；四、接著進行責任的轉嫁；五、再反過來攻擊對手抹黑及打壓。

徐世榮表示，去年投票前，選情最為緊張的時刻，LINE群組突然瘋傳民進黨將在投票前一天晚間10點召開記者會，揭發韓國瑜十幾年前在雲林開車撞死人的事情，還要找一位雲林人出來指控某位候選人十年前酒駕害人家破人亡；結果陳其邁競選辦公室發言人趙天麟嚴正駁斥，表示絕無此事，而陳其邁陣營根本就沒有車禍撞死人的相關訊息，自然也就不可能去散播及利用這個假訊息來攻擊對手。

徐世榮說，一般正常人絕對不會想到自己會抹黑及打壓自己，直接的反射動作就是，這一定是對手的爛招，因此就很容易會讓對手蒙上不白之冤。加上，台灣人又是出奇的純樸善良，不喜歡去議論別人的是非，所以就更容易上當，對陳其邁產生惡感。

徐世榮表示，靜下心來想一想，韓國瑜近日自己爆料的「預告民進黨下周會抹黑他吸毒」，及張善政所說的，「蔡英文總統利用國家機器來查水表，及打壓韓國瑜及國政顧問團顧問」之說，其「自己抹黑及打壓自己」的伎倆是否都是如出一轍？而這是否又都是與前述「揭發韓十幾年前在雲林開車撞死人的事情」非常的類似？

徐世榮最後也做出結論，「看來韓國瑜陣營已經是食髓知味，想繼續想使用這個招數來欺騙我們，但我們還要再上當嗎」？

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