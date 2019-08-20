高市府決提告擅闖市長室員工 警方：2月就以竊盜罪函送

2019-08-20 19:47

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市新聞局今指出，針對追蹤器一事，現階段並沒提告的打算，但因接到高雄地檢署來函，市長韓國瑜已決定，正式對先前多次闖入市長室的吳姓員工提出加重竊盜罪及妨害秘密罪告訴。

警方則說明，本案早於2月25日就以「竊盜罪」嫌函送檢方偵辦。

高市府說明，根據近日以來「非常多的善意提醒」，讓韓國瑜市長今上午在市政會議後表示，可能感覺到長期受到國家安全機器的控制，甚至是監控追蹤，因此被提醒要特別注意交通工具可能被裝追蹤系統的問題，遂特別在相關清查防範跟注意上，會有更多要求。

針對外界關心是否會對追蹤器一事提出告訴？新聞局說明目前並沒這樣子的打算，從海外度假行程被偷拍，到擔任市長期間、好幾次市長室被闖入，及今天決定要提出告訴外，近日組成國政顧問團的徵詢相關過程中也不斷被善意提醒，韓市長才會特別以公開警告方式，呼籲國家機器適可而止。

曾擔任前高雄市長陳菊攝影官的高市府吳姓員工，今年春節期間深夜潛入市長室被逮，事後調查發現他至少已偷偷進去市長室5次，警方據報、調查後，將嫌犯依竊盜罪嫌函送法辦。

韓國瑜當時受訪指出，每次隔幾天（闖市長室）、這很容易聯想，是不是要換電池？是不是我被監控了？」，更喊話檢察官「如果真的依竊盜罪辦了，背後應該不單純」。

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