韓國瑜花招百出 管媽轟：未來總統絕對不能是猥瑣奇特之人

2019-08-20 15:41

〔即時新聞／綜合報導〕面對不到半年的2020總統大選，高雄市長韓國瑜近日可謂花招百出，不僅爆出「麻將照」風波指控國家機器監視，昨日（19）也直播「公文疊疊樂」彰顯有心於市政，今日更是爆料座車被裝上追蹤器。對此，民進黨立委管碧玲表示，去年大選韓國瑜就善用「歪樓」效果，將重點模糊，未來的總統，絕不能是猥瑣奇特之人。

管碧玲今日在臉書上表示，從去年高雄市長選舉，2場政見會和辯論結束之後，可見陳其邁和韓國瑜的表現可謂天地之差，但韓皆利用假新聞「歪樓」效果，讓輿論轉向。管碧玲指出，第一次便是指稱「陳其邁帶耳機」、第二次為「對護唇膏過敏」，進而控制新聞輿論，讓政見和辯論模糊。

管碧玲直批，韓國瑜的「歪樓」術不只這2次，但現在問題是韓即將選總統，若持續使用「歪樓」術，道德瑕疵更嚴重，她更直言砲轟韓國瑜「未來的總統，絕對不能是猥瑣奇特之人！」指控韓現在瘋狂製造新聞輿論，根本是去年市長選舉花招「如法炮製」。

管碧玲問，難道選民不疑惑韓國瑜的人格究竟為何，質疑韓國瑜為何不斷「走歪路、信歪樓」，可以為了選舉將人格扭曲至宵小、猥瑣的地步。管碧玲最後勸韓，若要選總統大位，希望他走回正路、棄絕「歪樓」，回頭是岸，猶未遠矣。

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