洪秀柱：兩岸議題由吳敦義、韓國瑜談 仍應深化九二共識

2019-08-20 15:17

〔記者施曉光／台北報導〕為了爭取參選台南市立委，今日接受廣播節目專訪時表態願意配合不提黨中央認定的「邪說」，不再提「一中同表」的前國民黨主席洪秀柱表示，今後兩岸議題應該由黨主席吳敦義、總統參選人韓國瑜去談，但她也強調，雖然目前黨內定調「九二共識、一中各表」，但未來黨內還是應該討論如何深化「九二共識」。

洪秀柱表示，目前兩岸論述黨要怎麼說，就怎麼說，怎麼是，「更何況，這個問題其實最重要是要由總統候選人來說的」，因為總統主管國防、外交、兩岸政策。

對於主持人詢問，是否以後如何表述「九二共識」，應該由韓國瑜親自闡述？洪秀柱說，韓國瑜如果選上總統，將來的兩岸問題就是由韓國瑜負責，韓認為如何表述對兩岸關係會更好，很多的結就可以打開。

洪秀柱並特別強調，吳敦義也說過要深化「九二共識」，如何深化，讓兩岸關係往前走，她有個人的看法，但現在不宜再談，「還是由身分適宜的人去談這個問題」，「主席去談，選總統的人去談」。

不過，洪秀柱也說，「九二共識」內涵是什麼，應該要跟大家講清楚，是否只有「一中各表」？還有沒有其他的？而且要按照中華民國憲法規範，兩岸人民關係條例等法令對兩岸關係也是有所論述，可以把全貌跟大家再講清楚，「現狀我認為主席是講得沒有錯，我們的態度是『九二共識、一中各表』，但不是等於呀﹗就『九二共識』他重點就放在『一中各表』，但『九二共識』還有其他的論述。」

洪秀柱還說，未來應該深化「九二共識」，在她擔任黨主席時全代會通過的「和平政綱」，就載明要在中華民國憲法基礎上深化『九二共識』，積極研討和平協議，「這個也是吳主席說過的話」，「至於如何深化，是未來的論述，現在我們的立場當然是『一中各表』，重點放在『一中各表』，主席沒有錯，在未來的認知大家以後黨內可以討論，現在就不要討論，目前就是九二共識、一中各表。」

對於主持人說，吳敦義有講「九二共識、一中各表」與聖經一樣重要，洪秀柱笑說，「主席說是聖經，那就是聖經。」

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