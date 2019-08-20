六都沒一都挺韓？他斷言：若300萬票都守不住恐「亡黨」

2019-08-20 11:52

〔即時新聞／綜合報導〕針對2020總統大選，國民黨中央計劃由15個藍營執政的縣市首長，出任國民黨總統參選人韓國瑜在當地競選總部的主委職務，不料新北市長侯友宜表態拒絕、台中市長盧秀燕則未正面回應，令外界再度質疑國民黨團結不起來？對此，討債名人董念台今在臉書質疑，國民黨「六都沒一都要挺韓？」他估算「鐵韓票」後，點出若是韓的各種醜聞一爆再爆，守不住300萬票大關，那可能就是「亡黨」的開始。

董念台在文中提到，從台北到台南的5都，沒有一都市長站出來要挺韓，韓連自己的地盤，更是罷免之聲越來越高漲，令他不禁懷疑「韓國瑜還能選得下去嗎？」

董念台估算後指出，單就6都人口約1400萬人，東扣西扣韓在6都能拿多少票？以韓粉120萬為準，再扣除自然的流失票10萬，韓粉至多110萬票；再者，所謂的黑金票，更等於是風向票，一旦韓的民調或落至「25%」以下，黑金票就自然會跑向有搞頭的一方。他直言，「民調更是會把韓國瑜，打趴在地上高喊：我要與中華民國共存亡！」

董念台提及，若硬要把被「亡黨」的國民黨高層人士也算上，國民黨又能搶多少票？勉強還有點票的是立委候選人，在無糧草又無母雞的帶領之下，能夠自求多福就算是祖上有德了。更何況小雞的選票，也不一定會有韓的票！

董念台說，他算是善心人士了，就以韓粉的110萬乘以3，韓至多也就330萬票吧！「萬一，韓的各種醜聞一爆再爆，很可能連300萬票都守不住，那可就是國民黨的『亡黨』開始了！但對韓這種痞子型的政客，一點也沒差？因為天下痞子都一樣，先決的條件就是『皮特別的厚啊！』」

文末，董念台再大酸韓國瑜，「一皮天下無難事，越皮越順勢」！請韓別忘記真正的重點，「國民黨可以亡，自己的違建農舍，可真要守好呀，那可是你將來養老的窩啊！」

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