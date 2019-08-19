中國威脅美國勿售台F16V 陸委會嗆中共才是破壞和平亂源

2019-08-19 23:07

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國總統川普親口證實已批准售台F-16V戰機，引來中國外交部對此跳腳，要求美方立即取消該項軍售，更威脅「否則將採取必要措施」。陸委會今天表示，台灣採購軍備是必要防衛，中共武力侵犯台灣才是破壞台海和平的亂源。

陸委會今天晚間發布新聞稿，針對中共外交部及國台辦對於美國將售我F-16V戰機的無理叫囂、威嚇與卸責嚴正表示，「北京當局是造成台海情勢緊張丶損害兩岸人民福祉的始作俑者」，根本無權對台灣提升自我防衛、維護和平說三道四。

陸委會強調，中共對台不放棄使用武力，更頻繁以海空軍事行動侵擾我空域與海域，根本性地違反國際法和國際關係的和平基本原則，是台海情勢緊張的主因，更損害兩岸和平繁榮與人民利益福祉。

陸委會說，台灣對外採購軍備及加強自我防衛能力，是維護台海和平的必要舉動，更是捍衛國家主權、民主體制的正當作為。中共官方無理批判，無法掩飾其侵略霸權本質，更無法改變台灣拒絕「一國兩制」的決心。

陸委會重申，台灣從來不曾隸屬中華人民共和國，但中共長期以來昧於中華民國存在事實，更在「習五條」後加大打壓台灣，企圖逼迫台灣接受其片面政治主張，台灣絕不會退縮屈服。

陸委會再次呼籲北京當局停止武力侵台的霸道行徑，切勿誤判情勢採取挑釁行為，升高台海及區域緊張情勢；我政府並感謝美國對我安全防衛的支持，將持續與美國等周邊友好國家合作，共同致力維護台海與區域的和平，保障2300萬台灣人民的福祉與利益。

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