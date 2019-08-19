外交部無法接受「口譯哥」案遭糾正 監委：難道是我們錯？

2019-08-19 22:41

〔記者謝君臨／台北報導〕監察院16日針對「口譯哥」趙怡翔出任駐美國代表處一等諮議的人事案，認為趙資格不符，提案糾正外交部；外交部則回稱，監院調查報告與事實不符，無法接受。監察委員仉桂美等人下午召開記者會，指報告今天才完備上網，批評外交部還未看到完整報告就急著回應，「他們沒錯，難道是我們錯了」？

負責調查人事案的「馬系」監委仉桂美、江綺雯、劉德勳指出，糾正外交部主要有兩大主因，一是外交部嚴重混用機要人員與聘用人員的進用機制，駐外機構特任館長既非二級機關首長，自然不得進用機要人員；其次，精通英語應為受有外交專業訓練者的重要基本能力，聘趙怡翔為一等諮議未符相關資格條件規定。

對此，包括王幼玲、高涌誠等11名「英系」監委共同發布「不同意見書」，批評該調查報告「充滿先入為主的主觀認定」，且「不食人間煙火、不諳實務，在既有的人事法規中抱殘守缺」，強調監委不可成為掣肘政府靈活用人的阻礙。

針對此案，監委仉桂美等人下午召開記者會說明；仉桂美說，她對於外交部第一時間的回應「充滿疑惑」，強調完整的調查報告今天才會上網，「他們沒錯，難道是我們錯了？」她強調，糾正案不針對任何人，針對的是相關法制有無遭到破壞，為何在整個聘用中看不到制度，令她非常好奇。

江綺雯說，外交部認為趙怡翔是無法取代的人才，將上千外交官擺在次位，不能為了某一個特殊的意象，而讓大眾覺得「我被貶抑了」，我國的外交官個個身經百戰，如果他們被打擊，監察院有責任，「我們不是針對某一個人而做的」。

對於「英系」監委提出「不同意見書」；江綺雯強調，在審議本案時，針對「不同意見書」做了相當多的調整，去掉「指鹿為馬」等用語，且「書」這個字是沒有的，那是大法官用詞。

江綺雯批評，進行聯席會議時，11名「英系」監委有3人不在會議中，沒有來開會，有一個根本在國外，不可能看到我們給的資料，開審查會議時，資料是在3天前給的，人還在國外也蓋了章，到底在「急什麼急？護什麼護？」

江綺雯說，趙怡翔得到的這個職位，「一般來說沒有20年的經歷是做不到的，我國上千名外交人員難道都不適用？需要有人知道他們的苦」。

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