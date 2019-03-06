監院糾正政院核四政策 民進黨：動機匪夷所思

2019-03-06 20:59

〔記者楊淳卉／台北報導〕關於監察院通過對核四封存影響暨替代電力調查報告一事，民主進步黨發言人李問今（6）日表示，對於今天監察院調查報告，不但沒有對做封存決策的馬英九前總統、江宜樺前院長進行約詢，甚至是核四封存後，到政黨輪替前，兩年的時間，馬英九政府並沒有任何配套作為，進行追究，卻做出糾正現在民進黨政府之裁定，調查結果不僅有倒果為因之嫌，其動機也讓人匪夷所思。李問也強調，錯誤的是核四的規劃以及興建，而非封存。

李問指出，核四自動工以來，弊端頻傳，監察院曾對核四的興建工程，如偷工減料、施工品質不佳、輕忽核安、經費暴增乃至官員收賄等問題，進行過調查，共有6次糾正及2次的彈劾，另外，原能會也對核四廠工程17件重大違規事件，總計開出2290萬的罰款。從核四如此多的弊端記錄，及其核能安全的問題來看，核四工程本就應該有所決斷，不論是停建，還是封存，都是在對核四這爛攤子做出停損，停止繼續巨額的錢坑浪費。

李問也說到，在2014年因有高達七成的民意反對下，馬英九政府既不敢繼續蓋，也沒有魄力地選擇停建，只好順應民意宣布封存停工，但在封存之後，到2016年政黨輪替，兩年的時間，馬英九政府並未做出任何具體的配套作為，直到蔡英文總統上任後，提出新能源轉型的政策，與替代電力的計劃，來因應核四封存後的相關影響。

最後，李問表示，我們可以就近日來，不論是馬英九跟江宜樺，用「以核養綠」包裝的「假綠能，真核電」，還是朱立倫前市長，昨是今非、毫無誠信地轉變為支持重啟核四，到今天馬英九所任命的監察委員提出核四封存糾正報告，刻意忽略核安及無解的核廢料問題，時間點上，不禁令人質疑，是不是企圖讓台灣走回核四錢坑的回頭路

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