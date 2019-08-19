與蔡、吳熟不熟？侯友宜：我跟薛球、張錫銘比較熟

2019-08-19 14:19

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市長侯友宜今天中午參加「彭博士觀風向」網路直播節目，暢談市政建設。主持人詢問日前與蔡英文總統的互動，侯友宜連忙解釋，他沒有「嗆」、沒有「酸」，只有「拜託」、「懇求」，希望總統多挹注新北市一些資源。談到與蔡英文、黨主席吳敦義等人的關係，侯友宜回答「都不熟」，跟要犯比較熟。

侯友宜近日因不願接任國民黨總統提名人韓國瑜的新北市聯合競選總部主委，遭黨內砲轟忘恩負義，今天在直播節目上，主持人詢問總統初選過後，黨內如何整合、協調？

侯友宜表示，他現在是新北市長，一切以市政工作為第一優先，因為有400萬市民的支持，讓他有機會當市長，所以要更認真、努力做事，他的任期只剩下3年5個月，許多問題有待解決，為市民服務是他的要務，其餘事情不在現階段的考量範圍內，靜下心專心做市政工作就好，做出市民有感的政績，再去談論支持誰才有意義。

是否不支持韓國瑜？侯友宜說，不會不支持，他和韓國瑜認識很久，但沒有經常在一起，並開玩笑說，禿頭最近沒有掉什麼頭髮。

談到與鴻海創辦人郭台銘的關係，侯友宜表示，跟郭董不熟，但郭父是警察，某次碰到郭，郭還叫他「阿叔啊」，他笑說，有這麼有錢的親戚，請他快點來新北市投資。

主持人詢問，和前總統馬英九熟不熟？侯友宜回答：「我都在電視上看他比較多。」並稱讚馬是很厚道的人。至於前新北市長朱立倫他最熟，朱規規矩矩，正常做他的事。

提及吳敦義，侯友宜說，雖然認識但不是很熟，吳主席的口才很好，作風比較固舊、傳統。因為早期擔任刑警，認識的要犯比政治人物還多，「薛球、張錫銘我比較熟」，自己第一次從政，很多人都是憑電視上的印象認識。

對於台北市長柯文哲，侯友宜稱讚，「滿聰明的、招數很多、滿可愛的」，他們彼此是好朋友，有什麼事情電話講一講就做了，雙方溝通沒問題。

談到蔡英文，侯友宜表示，不是很熟，只有見過幾次面，感覺「乖乖的」、「聰聰明明」，希望總統多愛護中華民國的子民。

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