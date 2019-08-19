防災教育展開幕 侯友宜：防災是作戰學不是政治學

2019-08-19 11:51

〔記者賴筱桐／新北報導〕財團法人佛教慈濟慈善事業基金會與新北市政府共同策畫「921大地震20周年防災教育特展」，今天舉行開幕活動。新北市長侯友宜出席致詞表示，防、救災不是政治學，而是作戰學，學會作戰的心理，做好萬全準備，就會萬無一失。

侯友宜首先感謝慈濟基金會的長年貢獻，強大的後援體系在災後復原工作替市府節省許多人力、物力，協助解決居民困難，今年適逢921震災20周年、莫拉克風災10年，對台灣來說，那是永遠難忘的傷痛。經過這些年，台灣不斷成長、改變，雖然我們無法與大自然抗衡，但是學會了如何從自身開始防救，也學會天災來臨時做好萬全準備，與民眾併肩作戰，把生命財產損失降到最低，更學會如何善後，結合民間力量一起安定民心。

侯友宜談到，在核電廠周遭的居民，定期舉辦核子事故演練，演習就是防災最好的典範，新北市在各項防救災的評核，已連續7年拿下第1名，防救災絕對不是一個人的事情，而是靠團隊凝聚力量，平常就要累積經驗。他強調，「防、救災不是政治學，而是作戰學」，學會作戰的心理，做好準備，就會萬無一失、有恃無恐，隨時應變災害威脅。

慈濟基金會執行長顏博文表示，台灣的地震、風災與水災這3種天然災害的發生率，是全世界風險最高的國家，慈濟在全台各地舉辦防災教育特展，盼各界共襄盛舉。每次在災區現場，總是看到第一線警消人員忙得體力透支，只能坐在地上休息，令人不捨，因此今天捐贈400床「福慧床」給新北市政府，供緊急避難收容運用。

展覽在新北市政府1樓大廳舉行，共規劃四大主題，包括921震災回顧、校園重建、防災教育宣導及互動體驗等，展期即日起至8月24日，每天上午9點至晚間6點。

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