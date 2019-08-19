公私立幼兒園會議 侯友宜感性分享：2至6歲孩童最可愛天真

2019-08-19 12:11

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市108學年度第一學期公私立幼兒園園長、主任會議今天舉行，新北市長侯友宜到場致詞表示新北公共幼兒園3萬7千多名2至6歲孩童，數量多也代表政府責任艱鉅，感謝園長、主任引導孩童學習發展的第一步。侯友宜更提醒園長、主任，以愛心和耐心引導幼生，更協助注意幼生家庭是否有不當管教情形。

侯友宜更感性地說，「2至6歲的孩童是最可愛、最天真的時候。」以前當刑警時，回到家看到心肝寶貝，再怎麼辛苦都會忘掉；不過，孩子再怎麼可愛，也會有令人煩心的時候，侯友宜提醒，只要用耐心用愛心看待他們，「就能開啟一天的快樂心情，看到他們就看到希望、看到未來。」

新北市政府教育局長張明文表示，108學年度新北市已有119家私立幼兒園完成準公共幼兒園簽約，家長每月繳費不超過4500元，總共可收托283班、7046名幼兒，全市含公共化幼兒園收托量約達3萬7484名幼兒，未就讀公共或準公共化幼兒園的2至4歲幼兒，凡符合家戶綜合所得稅率未達20%且未請領育嬰留職停薪津貼者，每月可請領育兒津貼2500元，共計約滿足8萬5000名家長多元彈性托教需求。

教育局表示，在幼兒飲食及遊戲安全的把關，新北市推展「天天食用一道有機蔬菜」、全面「禁止使用含基因改造食材」；發送各園「創藝肢體動一動」數位影音教材、全面改善遊樂設施，提供家長安心、放心的送托空間。

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