川普親自證實批准售台F16V 外交部：展現台美安全夥伴關係提升

2019-08-19 11:22

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國總統川普於18日親口證實，已批准售台F-16戰機，並指這筆交易價值80億美元，將帶來「很多錢和很多的工作機會」。外交部發言人歐江安今天對此表示，外交部對川普政府不斷以具體作為履行對台安全承諾表達由衷感謝，歐江安也指出，F-16V戰機軍售案對強化台灣空防極具指標意義，也充分展現台美安全夥伴關係緊密且持續提升。

川普週日（18）被媒體問及，是否將售台F-16戰機，川普表示，他已批准這筆80億美元的軍售案，這「將帶來很多錢，很多工作機會。」他也說道，美方相信，在使用方面台灣會很負責任。

歐江安今天對此表示外交部的誠摯歡迎與感謝；歐江安強調，川普政府在台美共同紀念「台灣關係法」立法40週年之際，持續不斷以具體作為履行該法及「六項保證」對我國的安全承諾，外交部表達由衷感謝。

歐江安同時指出，近來中國在台灣周遭不斷進行軍事操演，破壞區域和平及穩定，並在東海、南海耀武揚威，不僅威脅台灣人民所享有的自由民主，也引起鄰近國家的憂慮。

歐江安說，我國向美方爭取新式戰機多年，均未獲同意，此次爭取的F-16V戰機軍售案，將對強化台灣的空防戰力、展現自我防衛決心、保衞我國人自由民主的生活方式極為重要，極具指標意義，也充分展現台美安全夥伴關係緊密且持續提升。

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