媒體最新民調出爐！ 蔡英文強勢領先韓國瑜

2019-08-19 10:33

〔即時新聞／綜合報導〕網路媒體《放言》今（19日）公布2020大選最新民調，顯示蔡英文若與韓國瑜一對一PK，將以44.7％壓倒韓國瑜的38.7％，整整多出6％之多。若考慮到同機構7月民調為韓46.7％、蔡43.4％，顯見韓國瑜1個月內狂掉8％，若隨著韓負面消息不斷擴大，其支持率有可能會繼續下滑，屆時蔡韓將擴大差距。

《放言》民調指出，蔡、韓在一對一的情況下，泛綠選民較為團結，90.6％泛綠都會支持，而泛藍陣營凝聚力明顯較低，只有78.6％會支持韓國瑜。

不過，若2020大選最後成為蔡、柯、韓三腳督，民調顯示韓國瑜將以34.1％領先，蔡英文30.3％緊隨其後，柯26.0％居末。若三腳督是蔡、郭、韓的組合，蔡英文會以32.9％居首位，韓國瑜則以31.1％落敗，郭台銘27.2％排在最後。

假如屆時出現蔡、柯、郭、韓4人競選的狀況，那麼韓國瑜將以30.2%勝出，蔡英文25.6％緊隨其後，三、四名分別是郭台銘20.2％與柯文哲的17.0％。

然而，近來郭柯王3人動向頗受矚目，若屆時形成郭柯配或郭王配，也將對2020大選投下震撼彈。就郭台銘與柯P聯手的郭柯配而言，若與蔡英文、韓國瑜三腳督，那麼郭台銘便會以32.1％獲勝，韓國瑜31.5％排在第二，蔡英文27.4％第三。

但若是郭台銘、王金平結盟的郭王配與蔡英文、韓國瑜對決，屆時韓國瑜將以32.7％拔得頭籌，後面則是蔡英文31.1％、郭台銘25.7％。

另外，在政黨傾向方面，國民黨拿到最高的35.3％，民進黨23.7％緊追在後，柯文哲成立的台灣民眾黨則是9.8％排在第三，第四為時代力量7.2％。

就兩岸關係認同度來說，國民黨以39.8％居第一，接著是民進黨33.5％、台灣民眾黨3.3％、綠黨和時代力量皆為0.7％，可見近4成民眾認同國民黨的兩岸政策。

該民調由《山水民意研究股份有限公司》於2019年8月12日至13日進行調查，樣本為全國20歲以上成年人，以住宅電話用戶為抽樣架構，再用系統抽樣加尾兩碼隨機方式抽出電話號碼，有效樣本共1078份，並依內政部2019年7月人口統計資料進行地區、性別、年齡加權，以符合母體結構，抽樣誤差在95%信心水準下，約正負2.98個百分點。

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