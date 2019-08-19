韓營狂批蔡英文 徐世榮分析：「中二病」選戰策略

2019-08-19 00:22

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜的國政顧問團17日正式成軍。不過，顧問團總召張善政只公布一半成員，聲稱另有100位顧問名單無法公布，還說這是因為擔心總統蔡英文「打壓」所致；韓國瑜18日受訪時也以此繼續攻擊蔡英文，指稱「民進黨對付異己的手段，大家了然於胸」。對此，政大地政系教授徐世榮表示，韓國瑜陣營都是在運用「中二病」的選戰策略！

韓國瑜18日受訪時繼續攻擊蔡英文，痛批「民進黨對付異己的手段，大家了然於胸，希望蔡總統專心選舉，不要利用國家機器」。

對此，徐世榮在臉書PO文表示，「試問，韓國瑜國政顧問團真的還有100位顧問嗎？天曉得！這根本就無法驗證，猶如是在唬爛。而什麼又是韓國瑜所說的『大家了然於胸』呢？您知道他在說什麼嗎？我自己就完全不知，而韓國瑜又有提出什麼證據嗎？完全沒有。」

徐世榮痛批：「在完全無法驗證、又毫無任何證據的情況下，張善政及韓國瑜就企圖把蔡英文總統塑造成一位會利用國家機器來打壓異己的政治人物。這就是選戰的惡毒操弄手法，也就是王丹所稱的『中二病』。」

徐世榮指稱，王丹曾說「所謂中二病有兩種，一種就是把別人都想成像自己一樣傻，然後笑別人傻笑到口水都流出來了；第二種就是編造一個別人沒有說過的話去攻擊，別人當然無法反駁啊，就好比說，我說你們是智障，你們恐怕也很難找到你們不是智障的證據吧」，他覺得「看來韓國瑜陣營現在採用的就是第二種」。

徐世榮指出：「韓國瑜陣營不斷地採用這種鬥爭手法，這遠從他過去到美國哈佛大學演講到企圖受邀到日本訪問、及現在宣稱另有100位顧問因受蔡英文打壓而無法公布等，韓國瑜陣營都是在運用『中二病』的選戰策略，它不斷地『編造一個別人沒有說過的話去攻擊』、及『編造一個別人根本就無法驗證的事情去攻擊』，這是我們必須瞭解並小心之處。」

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