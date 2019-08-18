韓陣營詆毀污衊小英？ 學者轟：張善政應該立即公開道歉！

2019-08-18 00:11

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統候選人韓國瑜的國政顧問團今日正式成軍，並公布百人顧問名單。擔任顧問團總召的前行政院長張善政在記者會上指出，要請總統蔡英文到關公與媽祖廟前發誓，確定不會打壓已經公開的百位顧問，那他才會把100位不願公布的顧問名單公布出來。對此，政大地政系教授徐世榮痛批：「張善政應該立即公開道歉」！

徐世榮表示，學者是否願意擔任韓國瑜國政顧問團成員乃是個人自由意願，若不願意公開名字也是自己的選擇，這怎麼會扯上蔡英文總統、及所謂的「打壓」呢？徐世榮痛批，張善政在毫無證據的情況下，就故意把蔡英文總統塑造成一位會刻意打壓異己的政治人物，非常不厚道，也實在是非常的不可取！而這是否也為「詆毀污衊」呢？

徐世榮質疑，張善政曾經擔任「一人之下、萬人之上」的行政院院長，曾經掌握龐大的政治實權，若他今天的「打壓」之說可以成立，那是否也就代表他及國民黨過去在掌握權力時，曾經運用權勢來打壓異己呢？張善政是否應該先交代這個部分？

另外，徐世榮看過國政顧問團後也表示，名單中有許多位顧問都是現在或曾經在政治大學任教的學者，如趙健民院長、朱新民教授、江明修院長、成之約教授等，他們都是徐的前輩、同事及朋友，「我想告訴大家，我們在校內其實都知道對方的政治立場，但是我們都能夠彼此尊重，而不會因為彼此政治立場不同，就來打壓或排擠對方」。

最後，徐世榮說，政治本應是高尚的志業，學者也應該具有改革社會的道德勇氣，凡是願意挺身而出，不論他們是支持某一個政黨的候選人，都應該予以尊重。尤其是台灣已經已經被世界人權組織Freedom House評比為93分，成績相當的亮眼，於此情況下，在毫無任何證據下就公開攻擊蔡英文總統會打壓異己，這恐是刻意的污衊，建議張善政應該要立即公開道歉！

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