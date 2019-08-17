要蔡總統進廟發誓不打壓 張善政：可再公布百人顧問團名單

2019-08-17 18:54

〔記者黃欣柏／台北報導〕國民黨總統候選人韓國瑜的國政顧問團今日正式成軍，擔任顧問團總召的前行政院長張善政在記者會上指出，其實還有100個顧問因為有顧慮而不想掛名，怕被政府「查稅」、「查水表」，請蔡英文總統先到媽祖廟、關公廟裡發誓不會動用國家機器，那就可以再公布另外100人名單。

張善政今表示，顧問團扮演的角色，就是承接總統候選人的理念，以及與民眾之間的橋樑，過去不管是蔡英文總統還是馬英九前總統，國政白皮書做出來之後都沒幾個人看，未來顧問團將由各個政策召集人召集顧問做出綱要內容，並從這兩個月開始不斷下鄉繞圈圈與民眾溝通，聽接地氣的民意。

其次，在網路世界中，張則把自己原本參選總統要使用的「集智台灣」平台轉型供顧問團使用，作為韓國瑜與外界溝通的重要橋樑，這是接地氣非常重要的工具，也是有史以來第一次這麼大規模用網路來跟大家溝通。

此時張善政話鋒一轉，提到今天公布的顧問團名單正好有100人，但其實還有另外至少100個人沒有露出名字，原因是因為他們有顧慮。他強調，前兩天蔡英文總統曾說不會用國家機器打壓韓國瑜，他要請蔡總統摸著良心到媽祖廟、關公廟再講一遍，發誓不會做這件事情，這樣另外100個名單就可以再公布。

另外，對於外界質疑顧問團成員都是「老藍男」及過去馬政府成員，張善政強調，如果大家仔細看顧問團名單，會發現老中青成員都有，這是要經驗傳承、提攜後進，借助過去擔任過閣員者的經驗，才知道馬政府時代成功的地方在哪，以及蔡總統的政見有哪些問題。

張善政也強調，很多人擔心馬政府是不是「又回來了」，他希望大家不要當成是「馬政府」，而是把這些人看成是「張內閣」的一部分，他擔任行政院長最後3個多月的民調還不錯，絕大部分就是這些朋友、閣員的功勞。

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