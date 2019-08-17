張善政一改溫和形象狂嗆蔡英文 黨政人士酸：權力中毒症！

2019-08-17 21:31

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜近期身陷麻將說謊風暴，讓韓國瑜再提「黑韓產業鏈」，質疑自己遭國家機器監控，前行政院長張善政今天也聲援韓國瑜，要求總統蔡英文在關公、媽祖面前發誓從未監控韓國瑜！對此，有黨政人士直呼傻眼，感嘆張善政也患上了「權力中毒症」。

根據《ETtoday》報導，身兼國民黨總統候選人的韓國瑜，今天（17日）下午舉辦記者會正式公布國政顧問團陣容，前行政院長張善正擔任顧問團總召集人，表示規劃了20個領域，邀請100多位顧問加入，除了協助擬定政策白皮書、競選政見，更強調作風要「接地氣」。

記者會上談到韓國瑜聲稱自己遭郭家機器監控一事，張善政開嗆，「我請蔡總統摸著良心，到媽祖、關公廟前說你有沒有打壓韓國瑜？今天公布名單後會不會納入監聽範圍？蔡總統你聽到我的話，請你到媽祖、關公面前發誓。」讓不少網友聽了直搖頭。

接著張善政砲火不停，談到蔡政府執政火力全開，「民進黨沒有一個政策讓我看得過去，這是為什麼我半年多前要出來選總統，現在願意支持韓國瑜，因為看不下去了！」

對此，有黨政人士覺得傻眼，表示張善政當年因為其超越黨派的溫和形象博得不少人好感，但是在競逐權力的過程中，張善政也逐漸顯露出和深藍政客一樣的嘴臉。形容現在的張善政，就如同韓國瑜先前批民進黨時所講的，得了「權力中毒症」。

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