小英辣嗆韓國瑜：中國步步進逼時步步退讓 才算不危險？

2019-08-18 14:55

〔記者李容萍／桃園報導〕蔡英文總統今天上午由桃園市長鄭文燦等人陪同，前往中壢慈惠堂參加母娘聖誕祝壽慶典，媒體提問高雄市長韓國瑜抨擊蔡英文執政3年來，卻讓台灣陷入危險，國家危險、人民貧窮。蔡英文表示，這幾年來強化國家的國防，讓我們的國防能力更強，讓人民可以受到國家足夠的保護，另一方面也強化台灣的民主，讓人民的意見都可以自由的表達，整個社會的民主自由的生活方式，在台灣已經非常鞏固了。

蔡英文表示，這幾年來我們也持續發展經濟，經濟發展有成，也照顧人民，加薪減稅，長照、托育等政策，也都是在照顧人民，讓人民的實際上可支配的所得可以增加，負擔可以減少。如果照韓市長的邏輯，他覺得台灣危險的話，我倒是要講，當中國步步進逼的時候，難道我們要步步退讓，才算是不危險嗎？當中國步步進逼的時候，我們更應該團結，強化我們自己的自我防衛的決心，還有保衛我們自由民主的決心才對啊！

對於被問到今天來桃園慶祝母娘聖誕，還參加中央黨部在龍潭的客家活動，但很巧的，韓國瑜、柯文哲今天也在新竹、桃園，大家都在搶客家票，有沒有覺得是來拚場的味道？蔡英文回應「沒有」，她說，是按照既定的行程在走行程，對每個族群的照顧都是一樣的，當然這裡客家鄉親比較多，民進黨也有很多好的客家政策來照顧客家鄉親。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法