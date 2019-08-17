辣台妹台中開講 大秀國防、外交與內政成績

2019-08-17 19:44

〔記者蔡淑媛／台中報導〕總統蔡英文今天在台中舉行「辣台派開講」，介紹執政3年的國防、外交與內政成績，過程中左打市長盧秀燕，喊話「應該跟一個人說抱歉」，又出示到美國哥倫比亞大學演講畫面，強調身後不是五星旗，而是中華民國國旗與美國國旗，「國旗是不用帶著常常戴著帽子上」，暗諷郭台銘。

蔡英文在台中辣台妹開講，交通部長林佳龍，立委黃國書、何欣純、張廖萬堅、林靜儀及市議員施志昌、邱素貞、江肇國及張玉嬿等人都到場聆聽，蔡英文強調，自己也曾住在台中豐原，但近來台中記憶越來越模糊，綠川、花博、大台中123都聽不到了，「但地方不做，中央還是會去做！」

蔡英文細數在美國演講、接見邦交國的駐聯合國大使，也談台美經貿、美國售台戰機，與美國參議院外交委員會亞太小組主席賈德納騎馬，都是國防與外交突破。她也談到，經濟成長重回四小龍之首，及台商回流、轉單效應，再度強調她不是執政第四年才拚內政，而是3年打地基，第4年展現成績，今年實施台灣最大規模的減稅、公共托育政策、調漲基本工資都「超級有感！」

小英之友會台中總會長李茂盛說，蔡英文呈現國防、外交表現，與亞太國國務卿一起騎馬，展現親和力，年輕人看到騎馬有新鮮感，展現「野生小英」的一面，也在諸多經濟議題，讓台灣2、30年重回四小龍之首，引以為傲，還有生育補助，讓有生小孩很有感。

李茂盛說，蔡英文與自由女神合影，成為現在香港反中事件的強烈對比，不論在經濟、國防外交和內政，均展現領導人的高度，不是在野批評的沒有政績。

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