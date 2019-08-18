蔡︰撐香港 就是守住台灣

2019-08-18

〔記者蘇金鳳、張瑞楨、蔡淑媛／台中報導〕總統蔡英文昨天在台中舉行「辣台派開講」，介紹執政三年的國防外交與內政成績。講到香港反送中事件，蔡說，如此嚴肅之事，全世界都在關心，證明一國兩制破局；此時台下有人喊「嚎洨」，嗆一國兩制，蔡英文聽了先是一驚，之後點了點頭表示，自己可以理解這個心情，因為她年輕時也說過「賭爛」，強調一定要「撐香港，就是守住台灣！」

蔡台上開講 聽眾幫腔︰一國兩制「嚎洨」

蔡英文說，台灣是站在民主自由最前線的國家，所有的亞洲國家都在看台灣守不守得住自己的民主自由，「我們不鼓勵暴力，但香港人的民主自由是要支持的。」

她也放上出訪美國時，在紐約與自由女神的合照，強調做為總統最重要的責任就是守住台灣主權、守住民主自由，看到「香港人為什麼守不住他們的民主自由，因為他們的主權在別人手上！」

蔡英文表示，台灣預估今年經濟成長率可達二．四六％，將居亞洲四小龍之冠，今年是「投資大爆炸」的開始，政府還將基本工資調升至二萬三千八百元，「我執政三年多，漲幅已經超過上任（馬政府）的八年」。

對於美國行政部門將對台新型F-16戰機軍售案交國會審查，總統受訪時表達感謝，指將會一定程度提升台灣空軍戰力、讓整體國防提升，國防能量的提升是為了和平，也只有足夠的自我防衛能量才能保證和平會持續下去，確保台海和平穩定以及區域的和平及穩定。而對於香港問題，國安會持續有一個小組監看香港情勢發展，也會備妥因應措施，同時對於中國對台各種無形的滲透，更加以防制。

對於高雄市長韓國瑜在峇里島被拍到打麻將，指遭國家機器監視，蔡英文表示，「我們國家機器很忙，不會做這種事情，我們不會做這種事情。」

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