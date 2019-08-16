蔡︰明年選舉決定台灣自主或被統

2019-08-16

〔記者陳鈺馥／台北報導〕總統大選逐漸增溫，總統蔡英文昨出席「DPP姊妹幫回娘家」座談會時強調，明年選舉決定台灣要繼續維持民主、自由生活方式，繼續保有做自己主人的主權，還是要走向一條逐漸被統一的道路，在這關鍵時刻，一定不能做錯決定。

蔡英文指出，現在只剩下一百五十天就要投票，「我們要全力衝刺，拿出所有力量把支持力量撐到最大」，現在香港所發生的事情，相信很多台灣人有一些憂心，現在擁有的自由、民主生活方式，可不可以代代傳給年輕人和子孫？「不過，只要蔡英文做總統，大家就不用擔心！」

蔡英文強調，明年一月大選是很關鍵的選舉，「在這關鍵時刻，一定不能做錯決定！」她提及，找大家回娘家就是要交代任務，當她的分身，加入她的臉書和LINE，去向大家說明，政府為台灣做了哪些事情，聽到有人傳假訊息抹黑和造謠扭曲，希望所有姊妹們能站出來幫忙澄清，向黨部反映，讓行政部門和黨部第一時間澄清說明。

她提及，無論是總統府、行政院和黨都非常團結，「因為我們知道二○二○年選戰關係到台灣未來，民進黨一定要挑起責任，總統一定要過關，國會一定要過半！」

民進黨主席卓榮泰也表示，民進黨身為執政黨，要很誠懇讓國內政黨共同合作，一起對抗外國的威脅，希望未來四年在蔡總統領導下，台灣能夠和平穩定再四年，一百五十天後選舉「我們一定要贏」。

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