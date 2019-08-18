蔡主打政績 邱義仁加入操盤

2019-08-18

〔記者李欣芳／台北報導〕代表民進黨競選連任的蔡英文總統，未來將強化執政三年多來的政績宣傳，在政策規劃與整合方面，主要由在民進黨智庫「新境界文教基金會」工作的黨內大老邱義仁進行協助，邱義仁並參與蔡英文競選辦公室的每週例行選戰會議；至於負責選舉總操盤的前行政院副院長林錫耀，將出任蔡英文競選總幹事。

國民黨總統參選人韓國瑜昨天公布其國政顧問團的陣容，民進黨主席卓榮泰昨受訪表示，很多企業界與各方大老在日常都已經是蔡總統的國政顧問，已經對國家有非常好的貢獻，執政當局會用這樣的關係與他們繼續合作。

至於蔡是否會找初選競爭對手、前行政院長賴清德擔任副手，黨內知情人士指出，「蔡賴配」是民進黨明年總統大選最強組合，但尚待更強的氣氛醞釀，未來應思考蔡賴如何合作是最佳勝選方程式。卓榮泰昨出席台灣永社感恩募款餐會時表示，蔡總統對所有的人事會有自己全盤的想法與規劃，會在適當的時間決定。

對於未來的政策規劃，據指出，由於蔡英文在角逐二○一六年總統大選時，已提出社會住宅、能源轉型、社會安全網、轉型正義等治國多項政策藍圖；競選第二任總統，則要加速落實各項政策，目前的重點是政策的控管進度與整合，邱義仁因此被倚重，對於政策引發爭議或說明不清楚部分，則要加強宣傳。

聚焦政策的控管進度與整合

蔡英文競選陣營未來也將透過主題式等活動，呈現蔡總統執政三年多來的政績，並透過包裝，加強對外的宣傳。蔡英文競選連任辦公室發言人阮昭雄表示，未來對於蔡總統執政三年多來的政績，會進行完整說明。現階段蔡總統仍是國政優先，端出政績，就是最好的競選方式。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法