潘恒旭上楊秋興臉書邀發誓對賭 洗錢不得好死、誣賴絕子絕孫

2019-08-18 11:08

〔記者王榮祥／高雄報導〕為捍衛聲譽、砲火全開的高市觀光局長潘恒旭，上午直接上前高雄縣長楊秋興臉書留言，邀他到高雄三鳳宮發誓對賭：「我有洗錢、我不得好死，你污賴我、你絕子絕孫、你敢嗎？」。

潘恒旭進一步說明，選擇三鳳宮是因為高雄人的習慣，如果要發誓對賭多會在哪裡，他屆時也會準備素雞頭，在神明面前嚴正發誓。

楊秋興今天在臉書指出，俗語道「被瘋狗咬一口，難道要反咬牠嗎？」，值此七月鬼節，真的是鬼人鬼話連篇！被解讀是針對潘恒旭連日臉書發文的回應。

潘恒旭上午直接上楊秋興臉書留言，楊秋興尚未回應，卻先引發網友議論，有人為潘恒旭抱屈，「相信您一定飽受委屈了。但人格品德不同時，不必勉強」、「原來敬重的前老縣長，比西北雨轉變的那麼快，留點口德，安享晚年，笑看人生，您會過的更自在，放下吧！」

也有人力挺楊秋興，「老縣長，站出來，人無慾則剛，為了台灣的下一代」、「楊縣長丟出一顆核彈，雖然未完全引爆、但已重傷韓，韓都不敢吭聲、真太好笑，希望楊縣長能先備妥相關證據，二度挑戰韓，看他如何接招 」，「楊前縣長，加油，先退出所有黨，先暫定一下心情，再出發」。

也有網友為兩人緩頰，「怎會弄成這樣?!彼此都能為台灣拚搏，是啥原因弄得兄弟如此反目」。

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