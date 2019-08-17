曝韓國瑜國政顧問團「隱藏名單」 張善政點名李崗、趙式隆

2019-08-17 19:30

〔記者黃欣柏／台北報導〕國民黨總統候選人韓國瑜的國政顧問團今正式成軍，現場除了公布顧問團百人名單外，顧問團總召張善政也透露還有至少100人沒有列名，其中他特別提及了台灣創業家趙式隆與導演李崗，並轉述李崗的意見，強調在文化領域，將要用「高度來改變大陸」。

張善政指出，創業家趙式隆曾在他擔任科技部長任內參加科技部的創業比賽，拿下很好的成績，由於趙過去從前行政院長江宜樺任內開始，到他擔任院長任內都跟內閣保持很好的關係，因此這次也向他表達願意分享經驗給顧問團青年創業組成員。

此外，張善政也點名導演李崗，透露李崗可能有些顧慮而沒有列名顧問團，但李崗向他提到，現在很多人用悲情的眼光在看台灣歷史，想把台灣塑造成一個被打壓的、非常辛苦的小島，但我們應該要「不用顏色看台灣歷史」、「用世界的角度來看台灣」、「用高度來改變大陸」，他已經把這三句話交給文化小組，未來顧問團也不會用藍綠的眼光來研擬政策。

張善政還提到，未來民眾可以在「集智台灣」網路平台上提供意見，只要超過2000個讚，顧問團就會將提案納入討論，並且最後會挑30個民眾最關心的提案，請韓國瑜一一回應，讓大家知道「接地氣」不是玩假的。

此外，張善政也預告，從今年10月起，顧問團預計每週會公布2到3項政策，公布前會先與韓國瑜溝通並取得支持，希望提出有亮點的政策，如果能夠做到，那將會是全民之福。

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