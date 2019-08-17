國政顧問團=影子內閣？ 韓國瑜：以封官授爵角度看太狹隘

2019-08-17 20:15

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨總統參選人韓國瑜今天端出百人國政顧問團名單，面對媒體詢問，這份名單是否等於未來的影子內閣，甚至是搭檔副手人選的產生來源？他回應，如果以封官授爵的角度來看，是把這個顧問團看得太過狹隘，今天絕對不談未來的職位問題。

韓國瑜說，這些參加顧問團的優質學者與專家人才，都是為了幫助廣大的台灣人民，如果以封官授爵的角度來看，是把顧問團看得太過於狹隘，「我們是為大愛，而不是為了小愛」，未來合作過程所有專業領域都會呈現出來，嘉惠國人，所以今天絕對不談未來職位的問題。

擔任國政顧問團總召的前行政院長張善政，則舉顧問成員之一的前農委會主委陳保基為例，強調陳已經在過退休生活，今天被拉出來幫忙，相信是為了提攜後進，而不是想來當官，他同時相信今天在場者沒有一個人是為了來當官。

對於外傳考慮副手人選是前台積電董事長張忠謀，韓國瑜說，張忠謀夫婦受國人欣賞感佩，平常熱心公益，在台灣各界都有非常好的風評，但目前他並沒有與張忠謀接觸，「外界傳聞完全不確實」。

至於媒體詢問，顧問團名單為何獨漏前高雄縣長楊秋興？韓國瑜說，根據律師蒐集的資料，已經對楊秋興提出法律告訴，今天是介紹國政顧問團，「這個問題就不再贅述」。

被問到何時與國民黨主席吳敦義見面？韓國瑜則說，日前已經與吳敦義見過面，未來還會再安排。

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