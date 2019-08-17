有圖有真相！「辣台派開講」台中登場 小英秀簡報諷市長媽媽

2019-08-17 18:07

〔記者蔡淑媛／台中報導〕總統蔡英文「辣台派開講」活動今天在台中登場，蔡英文一進場就受到民眾熱烈歡呼，她說「台中聲音特別大！想必台中人憋一陣子了，綠川、花博、大台中一二三政策，現在還有人在講、在做嗎？這些都是台中的驕傲與政見，城市建設不能延宕，我們對台中的承諾、願景會續續，會以中央的力量來執政」，句句似乎都是在暗諷盧秀燕執政不力。

蔡英文演講開場就播放「綠川改造，曾是台中人的驕傲」簡報。她說，台中人驕傲綠川、花博，但近來記憶愈模糊，林佳龍擔任市長最大的政策大台中123，「現在還聽得到嗎？還有這件事嗎？」地方不做，中央還是有人做，就是交通部長林佳龍。

蔡英文說，市民的選擇會決定城市的命運，「市民做了什麼選擇，自己不用負點責任嗎？」她強調，民主政治促進城市進步、城市建設不能夠延宕停滯，「既然地方首長我們沒有執政，但是會用中央的力量來執政」，請台中市民再加把勁，明年的選舉，總統不要選錯人，再過幾年市長選舉，不要選錯人。

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