週末下高雄關心災情 陳其邁：有市長跟沒市長一樣很奇怪

2019-08-17 12:57

［記者黃旭磊／高雄報導］外傳高雄市政「六日有其邁」，行政院副院長陳其邁今天到市區關心災情，他受訪時表示，市民有需要找市長是天經地義，「否則有市長跟沒市長都一樣，變成很奇怪的事情。」

陳其邁上午致電甲仙區長，瞭解山區雨勢及野溪吸水飽和狀況，並詢問土石流潛勢紅、黃色警報區域降雨情形，隨即到高雄長庚醫院參加台灣人工智慧學校「南部智慧醫療專班」開學典禮。

陳其邁受訪說，山區雨勢大，地方政府決定應變層級，市民最關心需要時是不是能夠找到市長，畢竟需要市長快速下決策，「否則有市長跟沒市長都一樣」，市長工作到底是什麼，就變成很奇怪的事情，市民有需要時，市長一定要在，這是天經地義的事，也是市民最起碼的要求。

「南部智慧醫療專班」吸引193名醫師、醫事護理及民間企業成員報名參與，陳其邁致詞時提到，絕對會跟關心AI人工智慧學員在一起，不是來講一講就跑掉，絕不會做這種事，尤其是高雄市政，「我沒有在講其他人」。語畢引起台下一陣訕笑，還有學員低頭抱肚狂笑，陳其邁也忍不住笑意。

媒體詢問每天簽多少公文，陳其邁答問說，行政院8點半開晨會，蘇貞昌院長公文比一個人還高，院長公文會先經過他這邊，所以批的公文跟院長一樣，每天批公文、跑行程、開會是日常SOP，常常透早就出門，晚上都超時工作才回家。

陳其邁說，在行政院工作很操，有時候做得跟狗一樣，回到家裡就躺著，是很辛苦的工作，要感謝大家給他機會為民服務。

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